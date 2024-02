Dopo la rissa, via tutta la staccionata: «E accordo ponte con il gestore per tornare subito nell’area»

La mattina di mercoledì (7 febbraio) sarà completamente rimossa la staccionata delle aiuole che separano piazzale degli Alpini da viale Papa Giovanni XXIII e i cui paletti sono stati strappati e utilizzati come spranghe nella rissa di lunedì pomeriggio , culminata con il ferimento di un indiano (ancora ricoverato in condizioni stabili). Lo annuncia il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Sergio Gandi, che ha effettuato con i tecnici del Comune un sopralluogo alle aiuole, che in futuro avranno una diversa recinzione.

E che annuncia: «Stiamo lavorando per riuscire a portare a casa un accordo ponte con il gestore in modo che il piazzale sia presidiato. Perché è evidente che nel momento in cui l’operatore ha cessato di essere presente con l’attività, subito dopo sono ripartite queste situazioni così gravi. È necessario che qualcuno presidi lo spazio e questo episodio molto grave ci convince ancora di più che la perimetrazione di piazzale Alpini e l’attività che continueremo a svolgere all’interno, anche con modalità leggermente diverse perché sarà molto meno impattante sui residenti, sono indispensabili per evitare di fare mille passi indietro. Abitare il piazzale è il modo migliore per tenere lontano queste situazioni».