Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 13 Agosto 2025

Due giovanissimi bergamaschi agli Europei di dama

IL TORNEO. Due giovani bergamaschi, di Brignano e Calcinate, tra le oltre 220 promesse della dama continentale che si sono date appuntamento dall’1 al 9 agosto a Chianciano Terme (Siena), per il campionato europeo under 19.

Stefano Vailati
Stefano Vailati
I due giovanissimi Elisa Bosco e Riccardo Totis
I due giovanissimi Elisa Bosco e Riccardo Totis

Sono Riccardo Totis, 11 anni, di Calcinate (Asd Dama Club di Calcinate), ed Elisa Bosco, 15 anni, di Brignano Gera d’Adda (Asd Dama Club di Lurano), ed entrambi hanno portato in alto i colori dell’Italia agli Europei giovanili nelle rispettive categorie d’età. I due giovani orobici hanno ben figurato in una competizione di altissimo livello, andando oltre le aspettative della vigilia e chiudendo a metà classifica, un risultato che conferma la crescita del movimento damistico locale.

Riccardo Totis, di Calcinate, nella foto sulla destra in una partita del primo turno
Riccardo Totis, di Calcinate, nella foto sulla destra in una partita del primo turno
(Foto di Stefano Vailati)

L’evento, organizzato dalla Federazione italiana dama per conto della Confederazione damistica europea, ha visto la partecipazione di atleti dai 9 ai 19 anni provenienti da 13 Paesi europei, suddivisi su base anagrafica in quattro categorie: Speranze, Mini-cadetti, Cadetti e Juniores. A fare da cornice alle partite la prestigiosa Sala Nervi delle terme di Chianciano, messa a disposizione dal Comune, che ha sostenuto l’organizzazione col proprio patrocinio insieme al dipartimento dello Sport. Tra gli azzurrini più brillanti Jacopo De Lellis, sesto tra i Cadetti, e Giorgia Senesi, quinta ex aequo nella categoria femminile.

Il torneo – suddiviso in due competizioni: la «open», in cui competono sia ragazzi che ragazze, e la femminile – ha consacrato ancora una volta la superiorità tecnica delle nazioni dell’Est Europa, dominate da Lettonia, Lituania e Ucraina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brignano Gera d'Adda
Calcinate
Lurano
sport
Sociale
Questioni sociali (generico)
Sentimenti, costume
Adolescenza
Riccardo Totis
Giorgia Senesi
Elisa Bosco