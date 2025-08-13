Due giovanissimi bergamaschi agli Europei di dama

Sono Riccardo Totis, 11 anni, di Calcinate (Asd Dama Club di Calcinate), ed Elisa Bosco, 15 anni, di Brignano Gera d’Adda (Asd Dama Club di Lurano), ed entrambi hanno portato in alto i colori dell’Italia agli Europei giovanili nelle rispettive categorie d’età. I due giovani orobici hanno ben figurato in una competizione di altissimo livello, andando oltre le aspettative della vigilia e chiudendo a metà classifica, un risultato che conferma la crescita del movimento damistico locale.

Riccardo Totis, di Calcinate, nella foto sulla destra in una partita del primo turno

(Foto di Stefano Vailati) L’evento, organizzato dalla Federazione italiana dama per conto della Confederazione damistica europea, ha visto la partecipazione di atleti dai 9 ai 19 anni provenienti da 13 Paesi europei, suddivisi su base anagrafica in quattro categorie: Speranze, Mini-cadetti, Cadetti e Juniores. A fare da cornice alle partite la prestigiosa Sala Nervi delle terme di Chianciano, messa a disposizione dal Comune, che ha sostenuto l’organizzazione col proprio patrocinio insieme al dipartimento dello Sport. Tra gli azzurrini più brillanti Jacopo De Lellis, sesto tra i Cadetti, e Giorgia Senesi, quinta ex aequo nella categoria femminile.