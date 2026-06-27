E-Brt ancora in cantiere, Atb: «Configurazione provvisoria, serve collaborazione»

Il sistema e-Brt non è ancora entrato in funzione e la viabilità resta in una fase provvisoria. Atb Mobilità chiarisce il quadro dopo le criticità registrate lungo il tracciato: l’infrastruttura stradale è ormai completata, ma sono ancora in corso l’ultimazione della segnaletica, le verifiche tecnologiche e i test sul funzionamento viabilistico.

Avvio previsto il 3 agosto

«Siamo nella fase più delicata di ultimazione del cantiere», spiega Liliana Donato, direttore generale di Atb Mobilità e Rup dell’opera. Fino all’avvio previsto per il 3 agosto, la configurazione resterà provvisoria e sarà affinata sulla base dei monitoraggi in corso.

Nelle prossime settimane saranno installati nuovi cartelli e introdotti miglioramenti per indirizzare gli automobilisti verso le corsie corrette già dagli imbocchi principali, come via Paleocapa. New jersey e birilli, precisa Atb, hanno funzione di guida e canalizzazione del traffico durante il cantiere.

Semafori e traffico sotto osservazione

Dai primi test sono emersi elementi utili per intervenire sulla regolazione della viabilità: da lunedì saranno modificati alcuni tempi semaforici. «Ogni trasformazione di questa portata richiede un periodo di adattamento», sottolinea Donato, richiamando l’importanza del rispetto delle nuove regole di circolazione.

E-brt: prova su strada: il bus in via San Giorgio

(Foto di Sergio Agazzi) Atb evidenzia anche il peso della chiusura di via San Bernardino sulla congestione attuale. Secondo gli studi del progetto, la nuova rotatoria in largo Tironi e la doppia corsia al fornice di via San Bernardino dovrebbero migliorare il deflusso verso via Spino e l’autostrada.

Sulla Sp525 nuove regole di immissione

E-Brt: prova su strada: il bus in via San Giorgio

(Foto di Sergio Agazzi) L’e-Brt, ricorda Atb, è un sistema di trasporto rapido di massa con corsie riservate, priorità semaforica e frequenze elevate. L’obiettivo è aumentare l’offerta di trasporto pubblico e ridurre le auto in circolazione.