E-Brt, cantiere alla Grumellina: rischio code. Le modifiche alla viabilità

Si apre un nuovo fronte del maxi cantiere dell’e-Brt lungo la provinciale 525: da lunedì, 28 aprile, partirà la cantierizzazione del tratto di strada a sud di via Campi Spini, nel comune di Bergamo, verso Lallio. E anche stavolta il passaggio degli operai non sarà indolore, innanzitutto per il traffico, che rischia di appesantirsi nella zona, ma anche per le attività commerciali che insistono sulla provinciale.

Minimizzare i disagi

Si lavora per minimizzare i disagi e per chiudere i lavori in tempo, rispettando il cronoprogramma che prevede la messa in esercizio della nuova linea di autobus elettrici che collegherà Bergamo a Verdellino (passando per Dalmine) il 1° giugno 2026. Atb Mobilità lo ha ripetuto meno di una settimana fa, dopo le sollecitazioni di Confcommercio e Confesercenti, che parlano di affari a picco per i commercianti della zona. Ma se in via Moroni da una parte, e a Lallio dall’altra, i lavori sono pressoché terminati, ora i disagi si sposteranno verso la Grumellina. Per ridurre l’impatto del traffico, è stato pensato di attivare un anello viabilistico a senso unico per liberare una corsia della provinciale, che prevede la deviazione del traffico, autobus compresi, in direzione nord in via Roggia Colleonesca con uscita in via Grumello. Il traffico in uscita dalla città resterà invece sulla 525. Sempre da lunedì prossimo inizieranno anche i lavori di cantierizzazione di via per Curnasco, per cui verrà istituito un senso unico in ingresso da via per Grumello.

Rispettati i tempi previsti del cantiere

«L’avanzamento del cantiere sta procedendo nel rispetto dei tempi previsti e l’avvio della cantierizzazione di lunedì ne è dimostrazione – ribadisce Liliana Donato, direttore generale di Atb –. Lavoriamo per cercare di impattare il meno possibile sulla viabilità della SP 525, il giro ad anello in via Roggia Colleonesca è stato predisposto proprio per rendere più fluido il traffico sul tratto interessato dal cantiere evitando un ulteriore senso di marcia alternato da impianto semaforico. Cosi come le lavorazioni in corrispondenza dell’intersezione tra via per Curnasco e via per Grumello che non portano alla chiusura totale della strada, lasciando sempre aperto l’accesso dalla SP 525 per permettere ai residenti e al servizio del trasporto pubblico locale di poter accedere al Villaggio degli Sposi».

Atb e modifica del percorso della linea 5

L’Atb informa inoltre che il percorso degli autobus della linea 5 subirà delle variazioni: nella tratta a sud di via Campi Spini verrà posizionata una fermata provvisoria davanti al concessionario DeniCar in direzione di Dalmine, mentre in direzione Bergamo verrà posizionata una fermata in via Roggia Colleonesca. In via per Curnasco la tratta invece non subirà modifiche. Per agevolare la viabilità lungo la provinciale, lunedì mattina saranno presenti dei movieri in corrispondenza con il nuovo cantiere.

Via Moroni, si circola liberamente