E-Brt, da lunedì 14 settembre la nuova linea per il Kilometro Rosso. Al mattino una corsa ogni 7,5 minuti

Corse più frequenti nelle ore di punta, fino ad una ogni 7,5 minuti nella fascia clou del mattino, e un nuovo collegamento con il parco scientifico e tecnologico del Kilometro Rosso di Stezzano. Da lunedì 14 settembre, giorno della ripresa delle scuole, l’e-Brt cambia passo, dopo un mese dedicato al rodaggio della l’infrastruttura, dal 3 agosto in servizio tra Bergamo e Verdellino.

L’inizio dell’anno scolastico 2026/27, col conseguente aumento del traffico sulle strade, rappresenta il primo vero banco di prova per la nuova linea di autobus elettrici su corsia preferenziale: la sfida sarà quella di intercettare una nuova fetta di utenza, ovvero gli studenti al rientro sui banchi di scuola e i lavoratori dell’area di Stezzano.

Debutta l’orario invernale

La nuova fase prevede un significativo aumento dell’offerta di trasporto pubblico.

Da lunedì 14 settembre scatterà l’orario invernale, con un’ulteriore intensificazione delle corse Nel periodo estivo e fino al 30 agosto la frequenza dei bus e-Brt era per tutti i giorni feriali ogni 15 minuti, ogni 18 minuti la domenica e il giorno di Ferragosto. A partire da 31 agosto è salita a ogni 10 minuti nella punta del mattino e della sera, mentre da lunedì 14 scatterà l’orario invernale con un’ulteriore intensificazione con un passaggio ogni 7,5 minuti nella fascia di punta del mattino, ogni 10 minuti nella punta del mezzogiorno e della sera e resterà ogni 15 minuti negli orari di morbida diurna.

La nuova linea Kr

L’altra novità riguarda appunto il nuovo collegamento col Km Rosso, con la linea Kr. Dalla fermata e-Brt di via Morali Km Rosso, lungo la Sp 525, sarà possibile effettuare l’interscambio e prendere uno dei bus Yutong E9 da nove metri della flotta Atb diretto verso il parco tecnologico.

Il nuovo collegamento punta ad intercettare le migliaia di persone che lavorano all’interno dell’innovativo parco e i giovani che frequentano scuola o Università a Dalmine La linea Kr – con una percorrenza di circa una decina di minuti per tratta – avrà i suoi capolinea in via Morali e al Cascinetto di Stezzano, con una fermata intermedie alla stazione di Stezzano e altre tre al Kilometro Rosso (ovest, centro ed est).

Un collegamento che punta ad intercettare le migliaia di persone che lavorano all’interno dell’innovativo parco. Proprio le fermate della stazione e del Cascinetto potranno essere utili anche per i giovani che frequentano scuola o Università a Dalmine.

Nuovo semaforo in via Gorizia

In vista del debutto della linea e-Brt Kr, il Comune ha annunciato una nuova regolamentazione della viabilità in via Gorizia, a Grumello del Piano, per consentire il transito in sicurezza dei bus di collegamento con Stezzano.

Il semaforo a chiamata sarà attivabile esclusivamente dagli autisti degli autobus Atb A partire da lunedì 14 settembre, nel tratto compreso tra piazza Aquileia e l’ingresso carrale ai civici 31 e 33, verrà infatti istituito il senso unico alternato regolato da un impianto semaforico a chiamata attivabile esclusivamente dagli autisti degli autobus Atb tramite un apposito telecomando.

La regolazione del traffico entrerà quindi in funzione in relazione al passaggio dei mezzi del trasporto pubblico. «La modifica – spiegano da Palazzo Frizzoni – consentirà il passaggio in sicurezza delle navette di collegamento tra l’e-Brt e il Kilometro Rosso, garantendo al tempo stesso la migliore integrazione possibile con la viabilità esistente. In attesa dell’attivazione della predisposizione per la chiamata da parte degli autobus, nello stesso tratto sarà installato un impianto semaforico a ciclo continuo».

In corso l’ottimizzazione dei tempi semaforici, nuovi impianti alla rotatoria dell’autostrada a Dalmine, il potenziamento della segnaletica a 30 attraversamenti pedonali in città e il controllo degli specchi stradali lungo la provinciale 525

In corso interventi correttivi

Nel frattempo, sempre in vista dell’inizio delle scuole, Atb ha avviato verifiche lungo il percorso e sta introducendo interventi per migliorare sicurezza ed efficienza, anche alla luce delle proteste dei cittadini per i disagi al traffico causati dalle corsie preferenziali e dai semafori.