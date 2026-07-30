e-Brt, dal 3 agosto entrano in vigore le corsie riservate: solo poche eccezioni

Da lunedì 3 agosto entreranno in vigore le disposizioni definitive che disciplinano le corsie riservate al nuovo servizio di trasporto dell’e-Brt e la viabilità correlata. L’ordinanza definisce l’assetto viabilistico necessario all’avvio del servizio, istituendo le corsie riservate lungo il percorso e regolando le modalità di utilizzo delle stesse, nel rispetto delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle prescrizioni tecniche che caratterizzano questo sistema di trasporto.

Corsie esclusive

Le eccezioni (ma per i bus)

In particolare, nei tratti di via Paleocapa-via San Giorgio, tra via Paglia e via Autostrada, e in via Bonomelli, le corsie riservate potranno essere utilizzate anche dagli autobus del trasporto pubblico locale e dai bus sostitutivi della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro

L’accesso sarà pertanto consentito esclusivamente ai veicoli e-Brt e ai mezzi di soccorso in emergenza, salvo due limitate eccezioni previste lungo il tracciato cittadino. In particolare, nei tratti di via Paleocapa-via San Giorgio, tra via Paglia e via Autostrada, e in via Bonomelli, le corsie riservate potranno essere utilizzate anche dagli autobus del trasporto pubblico locale e dai bus sostitutivi della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. Si tratta di una scelta motivata dall’elevata intensità del traffico, dall’elevato numero di linee di trasporto pubblico presenti e dalla particolare configurazione delle intersezioni, che rende necessario mantenere la condivisione della corsia per garantire la fluidità della circolazione.