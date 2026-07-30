e-Brt, dal 3 agosto entrano in vigore le corsie riservate: solo poche eccezioni
MOBILITÁ. Definite le regole di circolazione per l’avvio del nuovo sistema di trasporto rapido di massa. Attenzione all’esclusività delle corsie.Lettura 1 min.
Bergamo
Da lunedì 3 agosto entreranno in vigore le disposizioni definitive che disciplinano le corsie riservate al nuovo servizio di trasporto dell’e-Brt e la viabilità correlata. L’ordinanza definisce l’assetto viabilistico necessario all’avvio del servizio, istituendo le corsie riservate lungo il percorso e regolando le modalità di utilizzo delle stesse, nel rispetto delle indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e delle prescrizioni tecniche che caratterizzano questo sistema di trasporto.
Corsie esclusive
Come già chiarito dal Ministero, infatti, le corsie dedicate all’e-Brt devono essere destinate esclusivamente ai mezzi del sistema di trasporto rapido di massa, così da garantire velocità commerciale, regolarità del servizio e sicurezza agli incroci attraverso il sistema di preferenziazione semaforica.
Le eccezioni (ma per i bus)
In particolare, nei tratti di via Paleocapa-via San Giorgio, tra via Paglia e via Autostrada, e in via Bonomelli, le corsie riservate potranno essere utilizzate anche dagli autobus del trasporto pubblico locale e dai bus sostitutivi della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro
L’accesso sarà pertanto consentito esclusivamente ai veicoli e-Brt e ai mezzi di soccorso in emergenza, salvo due limitate eccezioni previste lungo il tracciato cittadino. In particolare, nei tratti di via Paleocapa-via San Giorgio, tra via Paglia e via Autostrada, e in via Bonomelli, le corsie riservate potranno essere utilizzate anche dagli autobus del trasporto pubblico locale e dai bus sostitutivi della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro. Si tratta di una scelta motivata dall’elevata intensità del traffico, dall’elevato numero di linee di trasporto pubblico presenti e dalla particolare configurazione delle intersezioni, che rende necessario mantenere la condivisione della corsia per garantire la fluidità della circolazione.
L’ordinanza introduce inoltre alcuni provvedimenti puntuali di regolazione della viabilità lungo il percorso, tra cui l’istituzione del nuovo capolinea e-Brt in via Bono, modifiche alla circolazione in alcune strade interessate dall’infrastruttura, l’adeguamento delle rotatorie e delle precedenze e specifiche disposizioni per l’accesso ai mezzi autorizzati.
Viene invece rinviata al completamento dei lavori ferroviari di RFI per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, l’attivazione della corsia riservata prevista in via dei Caniana.
Veicoli speciali
I veicoli autorizzati al transito nelle corsie riservate - alcune categorie di veicoli di trasporto pubblico ed i veicoli Aprica in alcuni orari e luoghi - dovranno comunicare preventivamente la propria targa ad ATB Mobilità, che gestirà il sistema di controllo degli accessi e la relativa infrastruttura tecnologica.
Per ora niente multe
Le nuove disposizioni entreranno in vigore contestualmente all’adeguamento della segnaletica verticale. In una fase iniziale l’attività di controllo e di accertamento delle violazioni sarà svolta dalla polizia locale; solo successivamente entreranno in funzione i sistemi automatici di rilevazione, la cui attivazione sarà preventivamente comunicata.
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