E-Brt, da ottobre il cantiere in via Moroni. E alla Grumellina un nuovo parcheggio

Due nuove fermate (a Verdellino e a Osio Sotto), un’area alla Grumellina, sul confine con Lallio, per un futuro parcheggio d’interscambio capace di ospitare non meno di 60 auto e uno studio idraulico (già fatto) sulla roggia Colleonesca: sono le novità emerse venerdì 20 settembre durante la presentazione del progetto esecutivo dell’e-Brt, la nuova linea di autobus elettrici che tra meno di due anni collegherà la stazione di Bergamo a Verdellino attraverso i Comuni di Lallio, Dalmine, Stezzano, Osio Sopra e Osio Sotto. Un tracciato di 29,7 chilometri, tra andata e ritorno, per il 73% su corsie preferenziali, che saranno in parte ricavate grazie alla copertura di 4,8 chilometri della roggia che corre lungo via Moroni fino a Lallio.

Lavori in corso

A sei mesi dalla posa della prima pietra, il progetto prende forma: il dato di avanzamento parla del 10% dei lavori già eseguito, «in perfetto orario con la tabella di marcia». Sul sito attivo da ieri per sbirciare l’andamento dei cantieri (ebrt.atb.bergamo.it), il conto alla rovescia segna 648 giorni alla consegna del cantiere, prevista per il 31 maggio 2026, in tempo per riscuotere la totalità degli 84 milioni di euro stanziati dal Pnrr per il progetto che il Comune di Bergamo ha affidato, per la sua attuazione ad Atb, che a sua volta si è avvalsa di un pool di progettisti e di aziende per la progettazione e la realizzazione, in capo a Vitali Spa.

Le due nuove corsie riservate ai bus elettrici saranno ricavate, come detto, anche grazie alla chiusura (in parte all’interno di «cassettoni», in parte dentro un tubo) di quasi 5 chilometri di roggia Entro fine mese saranno completati i lavori della prima fase del capolinea di Bergamo, accanto alla stazione della Teb, dove sarà creato uno spazio per la sosta di tre autobus. Nel frattempo procede il cantiere a Lallio per la copertura della roggia Colleonesca; nella prima settimana di ottobre un cantiere analogo aprirà anche in via Moroni. Le due nuove corsie riservate ai bus elettrici saranno ricavate, come detto, anche grazie alla chiusura (in parte all’interno di «cassettoni», in parte dentro un tubo) di quasi 5 chilometri di roggia, per cui Atb ha realizzato uno studio idraulico con l’obiettivo di migliorare lo stato attuale e il flusso del corso d’acqua. Sono previsti tombini ogni 40 metri per il monitoraggio e un accesso ogni 400 per la manutenzione e la pulizia.