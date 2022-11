È già aria di Natale, gran folla in centro e coda per le letterine di Santa Lucia

Una domenica già «prenatalizia», nonostante si tratti soltanto del 20 novembre. Migliaia di persone hanno passeggiato nelle vie del centro di Bergamo e di Città Alta con lo sguardo all’insù per sbirciare le prime luminarie e respirare l’aria delle feste. In piazzale Alpini sono entrate nel vivo le attività legate al Villaggio di Natale, tra casette di legno che offrono prodotti tipici e regalistica, insieme ad attività di ristorazione e attrazioni come la giostra per bambini e la pista di pattinaggio inaugurata sabato.