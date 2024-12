È il giorno delle benemerenze, Carnevali: «Avete reso Bergamo più unita». Tifosi in Piazza Vecchia per de Roon

Benemerenze, il riconoscimento ai volontari per l’alluvione

I tifosi dell’Atalanta per Marten de Roon

De Roon: «Bergamo è diventata la nostra casa»

«Dieci anni fa arrivavo a Bergamo, avevo 24 anni, non sapevo una parola di italiano - ha detto de Roon - non conoscevo nessuno. Il giorno dopo eravamo in ritiro e la sera i miei compagni mi dicono di andare con loro. Mi portano in un ristorante dove c’è un gruppo di ragazzi. Se ne avvicina uno, tutto sudato, in canottiera, calzoncini e con gli zoccoli, che mi prende e mi bacia in bocca. Mezz’ora dopo mi mettono nel cestello di un’autoscala a otto metri di altezza, in un piazzale in delirio: in quei momenti, vi posso assicurare, mi sono chiesto “dove sono finito”. Oggi sono ancora qui, felice con la mia famiglia. La città di Bergamo è diventata la nostra casa, due dei miei tre figli sono nati qui. Un grazie alla gente di questa città, per il supporto nei momenti difficili e in quelli belli, alla famiglia Percassi che mi ha voluto di nuovo dopo la parentesi inglese, al mister, decisivo per la mia carriera, che ha ispirato noi calciatori a fare qualcosa di impensabile. Il calcio sarà sempre il calcio, ma qui ha un significato più grande: la Dea fa incontrare le persone, fa sognare, dà speranza ed è parte della vita di molte persone. Credo che con la mentalità dei bergamaschi si possa fare tutto e che il Mola mia torni sempre, nella buona e cattiva sorte. Ripeto quello che ho detto davanti a 10mila persone 10 anni fa, pota scecc, forza Atalanta, forza Bergamo».