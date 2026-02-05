È morto Guglielmo Gatti, l’assassino degli zii ritrovati al Passo del Vivione

Il cadavere degli zii era stato ritrovato al Passo del Vivione, tra Bergamo e Brescia . È morto Guglielmo Gatti , l’uomo condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Aldo Donegani e Luisa De Leo, uccisi nell’estate del 2005 a Brescia . La notizia, riportata dal «Giornale di Brescia», emerge a quasi tre anni dal decesso avvenuto in carcere, senza che vi fosse alcuna comunicazione ufficiale.

Gatti è morto il 15 giugno 2023 nel carcere milanese di Opera, dove era detenuto dall’8 novembre 2007. Aveva 58 anni e stava scontando la pena dell’ergastolo per uno dei casi di cronaca nera più efferati degli ultimi decenni. Nemmeno il suo avvocato storico, Luca Broli, era stato informato: «Non ne sapevo nulla», ha confermato, ricordando come il suo assistito avesse espresso il desiderio di «essere dimenticato». Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause della morte. Dai registri comunali risulta sepolto a Milano, al cimitero Maggiore, in una fossa del campo inumativo, senza lapide. Nel luglio 2005 Gatti aveva ucciso gli zii nella villetta di via Ugolini a Brescia, smembrandone i corpi nel garage e abbandonando i resti tra Provaglio d’Iseo e il Passo del Vivione, dove furono ritrovati in momenti diversi.