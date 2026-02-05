Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 05 Febbraio 2026

È morto Guglielmo Gatti, l’assassino degli zii ritrovati al Passo del Vivione

IL CASO. La notizia, riportata dal «Giornale di Brescia», emerge a tre anni dal decesso avvenuto nel carcere di Opera: nessuna comunicazione ufficiale, ignaro anche il suo avvocato.

Uno scatto delle ricerche al Passo del Vivione per ritrovare i corpi dei coniugi Donegani
Uno scatto delle ricerche al Passo del Vivione per ritrovare i corpi dei coniugi Donegani
(Foto di Dall’archivio de «L’Eco di Bergamo»)

Il cadavere degli zii era stato ritrovato al Passo del Vivione, tra Bergamo e Brescia. È morto Guglielmo Gatti, l’uomo condannato all’ergastolo per il duplice omicidio di Aldo Donegani e Luisa De Leo, uccisi nell’estate del 2005 a Brescia. La notizia, riportata dal «Giornale di Brescia», emerge a quasi tre anni dal decesso avvenuto in carcere, senza che vi fosse alcuna comunicazione ufficiale.

Le ricerche in alcune foto d’archivio del 2005
Le ricerche in alcune foto d’archivio del 2005
Guglielmo Gatti durante il processo
Guglielmo Gatti durante il processo

Gatti è morto il 15 giugno 2023 nel carcere milanese di Opera, dove era detenuto dall’8 novembre 2007. Aveva 58 anni e stava scontando la pena dell’ergastolo per uno dei casi di cronaca nera più efferati degli ultimi decenni. Nemmeno il suo avvocato storico, Luca Broli, era stato informato: «Non ne sapevo nulla», ha confermato, ricordando come il suo assistito avesse espresso il desiderio di «essere dimenticato». Nessuna informazione è stata resa nota sulle cause della morte. Dai registri comunali risulta sepolto a Milano, al cimitero Maggiore, in una fossa del campo inumativo, senza lapide. Nel luglio 2005 Gatti aveva ucciso gli zii nella villetta di via Ugolini a Brescia, smembrandone i corpi nel garage e abbandonando i resti tra Provaglio d’Iseo e il Passo del Vivione, dove furono ritrovati in momenti diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Brescia
Milano
Opera
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Processo
Carceri
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Guglielmo Gatti
Aldo Donegani
Luisa De Leo
Giornale di Brescia