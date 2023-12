Ecco le tradizionali bancarelle di Santa Lucia: tanti bergamaschi sul Sentierone a caccia di regali - Le foto

L’avvicinarsi della ricorrenza di Santa Lucia ha attratto fin dalla mattina di sabato 9 dicembre tanti bambini nella chiesa della Madonna dello Spasimo per la tradizionale consegna della letterina con i desideri, accompagnati dalla rigorosa promessa di fare i bravi. Da oggi e fino al 12 dicembre sul Sentierone tornano le tradizionali bancarelle con tante idee regalo : dalle tisane alle calze, ai maglioni in stile natalizio, oltre che tante leccornie come una bella cioccolata calda da gustare passeggiando tra gli stand.

Le attività commerciali, addobbate a festa con luci e vetrofanie, hanno accolto moltissimi bergamaschi, ma anche tanti turisti, affascinati dal clima natalizio contraddistinto da migliaia di luci, giostre e attrazioni per grandi e piccini. Il traffico è intenso ma scorrevole in centro già dalla mattinata ma la situazione potrebbe peggiorare per cui è meglio usare i parcheggi nelle vicinanze dei punti dello shopping. Per chi approda in via XX Settembre ci sono anche la Casa di Babbo Natale, la giostra e la ruota panoramica oltre alla tradizionale capanna di Natale de «L’Eco» sul Sentierone.