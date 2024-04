Eclissi di sole, i fotografi bergamaschi in Arkansas per immortalarla

Dal Texas all’Arkansas per assicurarsi lo spettacolo dell’ eclissi di sole totale che oggi, lunedì 8 aprile, dalle 18 alle 23, ore italiane, oscurerà i cieli dell’Oceano Pacifico meridionale, Messico, dove il fenomeno sarà visibile nel massimo splendore alle 20.17, Stati Uniti, Canada e Oceano Atlantico. Il gruppo di fotografi bergamaschi partito per il Texas per immortalare il fenomeno, viste le condizioni meteo avverse, ha deciso di spostarsi in Arkansas.