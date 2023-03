Educazione «On the Road» per la lotta agli incidenti: il modello presentato al Mit con il ministro Salvini

Il modello «Ragazzi On the Road» è stato presentato nel corso della giornata di mercoledì 22 marzo al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in occasione del vertice sulla Sicurezza stradale, presieduto dal vice premier e ministro Matteo Salvini, con la cabina di regia del ministero delle Infrastrutture e del ministero dell’Interno.