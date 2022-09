Bergamo terza in Italia per affluenza, ma a livello nazionale il dato più basso di sempre - Il grafico

È di circa 10 punti percentuali il calo dell’affluenza a livello nazionale alle elezioni per il rinnovo di Senato e Camera: alle ore 23 ha il 63,73% per Palazzo Madama e il 63,73% degli aventi diritto per Montecitorio (oltre 7.864 comuni su 7.904) . Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno al termine della giornata elettorale del 25 settembre. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 73,03% per il Senato e il 73,01% per la Camera.