Elezioni a Bergamo, il confronto nei quartieri: in 20 prevale Carnevali, Pezzotta avanti sui Colli - Guarda la mappa

Da un punto di vista puramente numerico, il punteggio è lo stesso di cinque anni fa. La dimensione più capillare del voto, quella suddivisa tra i rioni della città, vede Elena Carnevali prevalere in tutti i quartieri tranne che in uno: finisce così 20-1 per il centrosinistra (accorpando in un unico quartiere i tre «spicchi» in cui è diviso il centro e unendo in una macro zona Valverde-Valtesse-Conca Fiorita), un’onda rossa o arancione, a seconda delle preferenze cromatiche, che colora in maniera uniforme la città. Cambia però l’eccezione, rispetto a cinque anni fa: allora l’«anomalia» fu Grumello, stavolta sono i Colli.

Ed è un ribaltamento di prospettiva rispetto a una certa narrazione della tendenza del centrosinistra a imporsi più al centro che in periferia. «Due fattori possono spiegare l’esito del voto – osserva Aldo Cristadoro, amministratore delegato di InTwig, società bergamasca di data intelligence -: l’astensionismo e la voglia di continuità. Il dato rilevante dei quartieri è che stavolta la partita è stata più aperta in centro che in periferia: nelle precedenti tornate, ma anche alle Politiche del 2022, la fascia sud della città vedeva un centrodestra più forte, mentre questa volta il centrosinistra ha saputo ottenere risultati migliori». Carnevali tocca il massimo dei consensi a Loreto (62,3%) e Monterosso (60,9%), Pezzotta s’impone appunto sui Colli (51,7%).

Le traiettorie del voto