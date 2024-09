Elezioni provinciali, votazioni chiuse: affluenza al 69,4%

Domenica 29 settembre si sono tenute le votazioni per il rinnovo del Consiglio provinciale. L’«election day» non riguarda solo la Bergamasca, bensì 42 Province italiane. Le urne alla Cittadella dello Sport di Bergamo, in via Monte Gleno, sono rimaste aperte fino alle 22. Subito dopo è iniziato lo spoglio.

L’affluenza

Per quanto riguarda l’affluenza, alle 12 si sono recati alle urne 1.061 elettori, pari al 35,7 % del totale. Alle 16 secondo i funzionari di via Tasso hanno votato complessivamente 1.428 elettori, pari al 48,1 % del totale. Alle 19 l’asticella è salita a quota 1.820 elettori, pari al 63,1%. Alle 22, a chiusura delle votazioni, hanno votato complessivamente 2.059 elettori, pari al 69,4%.

FASCIA A (fino a 3.000 abitanti): 52,0%;

FASCIA B (da 3.000 a 5.000 abitanti): 73,7%;

FASCIA C (da 5.000 a 10.000 abitanti): 86,2%;

FASCIA D (da 10.000 a 30.000 abitanti): 92,5%;

FASCIA E (da 30.000 a 100.000 abitanti) 100%;

FASCIA F (oltre 100.000 abitanti): 100%.

Come funziona

Si tratta di elezioni di secondo livello, il che significa che ad avere diritto di voto sono i 2.971 amministratori (sindaci e consiglieri comunali) dei Comuni bergamaschi – suddivisi in sei fasce demografiche «ponderate» in base alla popolazione dei loro paesi –, chiamati a eleggere i loro colleghi candidati. La votazione riguarda le sedici caselle del Consiglio provinciale, che rimarrà in carica per due anni, mentre in questa sede non si eleggerà il presidente: il mandato di Pasquale Gandolfi, lo scorso giugno riconfermato sindaco di Treviolo, scadrà alla fine del 2025. Ciascun elettore dovrà esprimere un voto di lista e potrà inoltre esprimere una preferenza per uno dei candidati compresi nella lista.

Le quattro liste