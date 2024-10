Erasmus Days, Yoon Cometti al Liceo Falcone per parlare di integrazione

Sabato 19 ottobre, in occasione degli «Erasmus Days 2024», dalle 10 alle 12 il Liceo linguistico Giovanni Falcone di Bergamo ospiterà l’attore di origini coreane Yoon Cometti , per confrontarsi con gli studenti di alcune seconde e terze sul tema dell’integrazione e dell’inclusione.

«Le lingue come veicolo di inclusione, equità e pienezza di ruolo per ogni persona»

L’evento sarà aperto dalla dirigente scolastica Gloria Farisé: «Siamo orgogliosi di questo incontro, u na preziosa occasione di confronto e arricchimento per i nostri studenti, soprattutto per quanto riguarda l’importanza delle lingue come veicolo di inclusione, equità e pienezza di ruolo per ogni persona. Ricordo inoltre che da questo settembre la nostra scuola, prima in assoluto in Italia, ha una classe prima dove si studia il coreano».