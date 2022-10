Esami la sera e nel weekend: nella Bergamasca 3 mila in 5 mesi

Andare in ospedale per un esame alla sera, oppure il sabato o la domenica. L’ampliamento delle agende della sanità pubblica, per andare incontro ai cittadini e accorciare le liste d’attesa, ha portato a 11.145 prestazioni aggiuntive in tutta la Lombardia nel mese di settembre, per un totale di 34.483 prestazioni in più da maggio (cioè da quando la sperimentazione s’è avviata) a settembre. È il bilancio tracciato ieri da Regione Lombardia, che ha diffuso anche i dati delle singole Asst: il «Papa Giovanni», secondo i dati della Direzione generale Welfare, ha totalizzato 556 prestazioni aggiuntive (di cui 104 a settembre, ultimo mese rendicontato), mentre l’Asst Bergamo Est ha segnato 1.707 prestazioni aggiuntive (di cui 849 a settembre). I dati dell’Asst Bergamo Ovest non sono stati dettagliati nel report, per un problema nei «flussi» di trasmissione, ma stando ai dati pubblicati sul sito aziendale – relativi agli slot messi a disposizione dell’utenza – risultavano programmate 766 prestazioni aggiuntive tra maggio e settembre, di cui 112 a settembre (e altre 288 programmate per ottobre-dicembre). Dunque, incrociando i diversi dati, in Bergamasca la sperimentazione ha portato a 3.029 prestazioni aggiuntive tra maggio e settembre.