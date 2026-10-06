Esplosione di via Longo, il vicino: «Se fossimo stati a letto saremmo morti»

«Se fossimo stati lì saremmo morti. Ci consideriamo persone miracolate». È il racconto di Giuseppe Piticchio, proprietario dell’appartamento confinante con quello di via Longo 9 a Bergamo dove lunedì 5 ottobre si è verificata una violenta esplosione provocata da una fuga di gas.

L’uomo e la moglie erano entrambi in casa quando, attorno alle 19.30, il boato ha investito la palazzina. «Meno male che l’esplosione è avvenuta a quell’ora – racconta –. Mia moglie si trovava nella camera da letto, mentre io ero in soggiorno. All’improvviso abbiamo sentito una fortissima esplosione».

Esplosione in via Longo, muri e pareti sul letto

L’onda d’urto ha devastato anche l’abitazione accanto a quella in cui si è verificato lo scoppio. «I muri e le pareti della camera da letto sono finiti tutti sopra il letto», racconta Piticchio.

Da qui la consapevolezza, a poche ore dall’accaduto, di avere evitato conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche. «Se l’esplosione fosse successa alle 21 o alle 22, quando ogni sera andiamo a letto, probabilmente saremmo morti. Questa mattina ci consideriamo persone miracolate».

L’esplosione in via Longo a Bergamo, la galleria fotografica

Le indagini sulla fuga di gas

Nell’appartamento da cui si è originata l’esplosione i vigili del fuoco hanno trovato un tubo del gas staccato, con la valvola a farfalla chiusa. Le circostanze dello scoppio restano al vaglio degli investigatori. Le indagini sono coordinate dal pm Emanuele Marchisio.