Estate 2026, assegnati «San Giacomo» e Parco Goisis a Bergamo. Nessuna domanda per la Trucca

Sono stati assegnati il Baluardo San Giacomo e l’area esterna al Parco Goisis nell’ambito del bando del Comune di Bergamo per la concessione di spazi pubblici destinati ad attività socio-animative e di somministrazione durante l’estate 2026. Nessuna candidatura, invece, è stata presentata per il Parco Martin Lutero alla Trucca, dove l’amministrazione è già al lavoro per individuare una soluzione alternativa.

La delibera con le linee di indirizzo era stata approvata dalla Giunta comunale ai primi di aprile e riguardava tre aree cittadine: lo spalto San Giacomo, il Parco Goisis e il Parco della Trucca.

Le assegnazioni

L’area esterna al Parco Goisis è stata assegnata al Tassino Eventi, l’area dello spalto di San Giacomo è stata assegnata a La birreria di Bergamo Alta Food and Beverage mentre nessuna domanda è stata presentata per l’area del Parco della Trucca. Le attività estive saranno operative dal 30 maggio al 13 settembre.

«Rispetto alle assegnazioni degli estivi – spiega l’assessore al Commercio Sergio Gandi – aggiungo che l’amministrazione sta valutando un fornitore in grado di garantire comunque un servizio di somministrazione al Parco della Trucca per chi lo frequenterà questa estate. Saranno inoltre definiti orari di apertura in grado di contemplare le esigenze dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alle diverse sedi».

Secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, i progetti dovranno integrare diverse tipologie di attività. In particolare sono previste iniziative socio-animative dedicate a musica, teatro, cinema, danza e sport, con attenzione anche a bambini e famiglie nelle ore diurne.

Spazio inoltre a percorsi enogastronomici per la promozione delle eccellenze alimentari bergamasche e ad attività sociali organizzate in collaborazione con reti di quartiere, associazioni e realtà del territorio attive nell’ambito della solidarietà e dell’assistenza.