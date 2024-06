Europee, le prime proiezioni: Fratelli d’Italia al 27,7%, segue il Pd al 23,7

Prime proiezioni delle elezioni europee intorno a mezzanotte di domenica 9 giugno: Fratelli d’Italia è il primo partito con il 27,7% seguito dal Partito democratico con il 23,7%, il Movimento 5 Stelle con l’11,1%. Forza Italia-Noi moderati si attesta sul 10,5%, Lega all’8% e Alleanza Verdi-Sinistra è al 6,6%. Le proiezioni, vale la pena ricordarlo sono basate non su sondaggi ma su dati reali, sui primi scrutini. Sono considerati di solito più affidabili degli exit poll. Lo spoglio delle europee proseguirà per tutta la notte: al mattino di lunedì 10 giugno dunque saranno acquisiti. Per le comunali i dati saranno «definitivi» nella serata di lunedì.

Gli exit poll di Consorzio Opinio Italia

Chiusi alle 23 di domenica 9 giugno i seggi in tutta Italia per le elezioni europee e le comunali (oltre alle regionali in Piemonte): e subito sono arrivati i primi exit poll.Va detto però che si tratta di sondaggi effettuati tra i votanti all’uscita dei seggi per anticipare i risultati elettorali.

La conferma di Fdi, sale il Pd

FdI tra il 26% e il 30%: se anche fosse confermato il dato più basso il partito della premier Giorgia Meloni confermerebbe il risultato delle ultime politiche, restando al primo posto e raggiungendo l’asticella fissata durante la campagna elettorale. In crescita il Partito democratico a guida Elly Schlein: rispetto al 19% del 2022, i voti per i Dem oscillano fra il 21 e il 25%. È questa la prima fotografia dei partiti alle elezioni europee secondo i primi exit poll di Consorzio Opinio Italia per la Rai.

Il testa a testa tra Forza Italia e Lega

Lega e Forza Italia - che hanno ingaggiato una accesa competizione nelle ultime settimane nonostante governino insieme - vedono gli azzurri leggermente avanti: il partito di Salvini viaggia fra l’8 e il 10% (contro l’8,8% circa nel 2022), mentre quello guidato da Antonio Tajani tra l’8,5 e il 10,5% contro l’8% delle politiche. Sempre secondo i primi dati, in calo il M5s che dal precedente 15,4% delle politiche registrerebbe una perdita tra poco più di uno e cinque punti (la forchetta è 10-14%). Al contrario Alleanza verdi sinistra sale dal 3,6% a un risultato che varia fra il 5 e il 7% ma che comunque assicura l’entrata al Parlamento europeo. Che invece, con la soglia del 4%, resta incerta per Calenda (3-5%) e per gli Stati Uniti d’Europa (3,5-5,5%). Tutti gli altri partiti - viene evidenziato - sarebbero sotto il 2%.

I primi exit poll di Opinio Italia per le amministrative a Bergamo

Comunali a Bergamo: avanti Carnevali

Il Consorzio Opinio Italia (Istituto Piepoli, EMG e Noto Sondaggi) per la trasmissione «Porta a Porta» su Rai 1 ha reso noti anche i primi exit poll sulla città di Bergamo: Elena Carnevali (centro sinistra) sarebbe in testa alle amministrative cittadine con una forbice di gradimento che va dal 53 al 57%; Andrea Pezzotta (centro destra) invece avrebbe tra il 39 e il 43% delle preferenze mentre Vittorio Apicella (Movimento 5 Stelle) si fermerebbe tra il 3 e il 5% massimo.

Onda sovranista in Francia e Germania

Ecco come è andata negli altri Paesi: l’onda sovranista, stando alle prime proiezioni, travolge Emmanuel Macron e Olaf Scholz, colora di nero l’Austria e segna punti ovunque ma non sfonda al Parlamento Ue, dove la cosiddetta maggioranza Ursula, composta dai partiti filo-europeisti, regge con 398 seggi sui 720 totali.

L’annuncio delle dimissioni di Macron in Francia Avanzata della destra anche nella Germania di Olaf Scholz

Le elezioni europee più importanti della storia del Vecchio Continente seppelliscono il governo transalpino (nuove elezioni sono state fissate già a fine giugno) e avranno conseguenze imprevedibili anche nelle politiche comunitarie. La tornata elettorale certifica l’ascesa delle ali estreme ma, allo stesso tempo, premia i Popolari che si stagliano come primo gruppo nell’emiciclo di Strasburgo. Lieve la perdita dei Socialisti, netto invece il calo dei liberali e dei Verdi, che pagano le disastrose performance dei macroniani in Francia e dei Grune in Germania (dove l’Afd scavalca clamorosamente i socialdemocratici al secondo posto).

La maggioranza von der Leyen regge

Ursula von der Leyen, Spitzenkandidat del Ppe, resta favorita per presiedere la Commissione europea. L’ex ministra della Difesa tedesca ha atteso le prime stime dell’Eurocamera nel quartier generale del Ppe, attorniata dai dirigenti del partito. «Il popolo ha punito gli estremisti di destra e di sinistra, abbiamo vinto le Europee», ha esultato von der Leyen. Ma ora, per lei, cominceranno i giorni più caldi, quelli dei negoziati per la maggioranza che, probabilmente il 18 luglio, sarà chiamata a votarla. Affidarsi all’asse europeista Ppe-S&D-Renew per von der Leyen resta rischiosissimo.

Il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen I franchi tiratori, secondo le previsioni interne dei Popolari, potrebbero rappresentare il 15% dei voti teoricamente favorevoli. Ad Ursula serve una sponda. E, di fronte ai risultati di stasera, probabilmente non sarà rappresentata né da Fratelli d’Italia né da altre delegazioni del gruppo Ecr. Il Ppe, pressato dai Socialisti e dai liberali, ha deciso infatti di esplorare la strada che porta al dialogo con i Verdi, considerati di certo più digeribili dagli alleati filo-Ue. Il gruppo dei Greens non è un interlocutore facile: di certo vorrà delle garanzie sul Green Deal, di certo chiederà una netta demarcazione con il gruppo le destre Ue. «La premier Meloni non è né pro-Europa, né pro-democrazia», ha avvertito il candidato leader Bas Eickhout.

