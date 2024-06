Elezioni comunali, tutti i quorum superati nei Comuni monolista: ecco i sindaci «in pectore» - Le foto

I nomi

Superato verso le 14,30 il quorum anche ad Almenno San Bartolomeo, eletto Alessandro Frigeni. Quorum raggiunto, intorno alle 14,30, anche a Spinone al Lago per Simone Scaburri. Nel pomeriggio quorum superato anche in altri paesi. A Castel Rozzone sindaco «in pectore» Luigi Giovanni Rozzoni, a Vigano San Martino Alfredo Nicoli, a Monasterolo del Castello Gabriele Zappella, a Cenate Sopra Claudia Colleoni, a Moio de’ Calvi Alessandro Balestra, a Bagnatica Roberto Scarpellini, a Onore Ettore Schiavi, a Songavazzo Giuliano Covelli, a Barbata Vincenzo Trapattoni, a Pedrengo Simona d’Alba, a Berzo San Fermo Luciano Trapletti, a Dossena Fabio Bonzi. Alle 16.30 arriva il sindaco «in pectore» anche a Pagazzano, Raffaele Moriggi, e Costa di Mezzate, Andrea Trapletti. Poco più tardi quorum superato anche a Grone, per l’elezione di Enrico Agazzi, a Premolo, per Omar Seghezzi, Rovetta, per Mauro Marinoni, a Villa d’Almé, per Valentina Ceruti, e a Cerete, per Cinzia Locatelli. Prima delle 18 c’è il sindaco anche a Brembate, Luca Rosa, a Santa Brigida, Manuel Rossi, e a Corna Imagna, Lodovico Locatelli.