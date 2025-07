Evasione a Bergamo, scovati altri 139mila euro: «Ma al Comune va solo la metà»

L’attività ormai è consolidata: nel 2023 il Comune di Bergamo ha scovato altri 139.454 euro frutto di evasione fiscale , incassando nel 2024 una cifra pari a 69.727 euro come contributo per il contrasto a questi illeciti. Perché questa forbice? Perché da un paio di anni, per via di un cambio della normativa nazionale, agli enti locali viene riconosciuto solo il 50% di quanto è stato individuato l’anno precedente , con conseguente sforbiciata alle entrate.

Bergamo tra le città che incamera di più

Il «taglio» del governo

Un tema su cui interviene Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al Bilancio, che lancia una stoccata a Roma: «Sarebbe opportuno che l’importo recuperato andasse integralmente ai Comuni, come è stato in altri anni, e non al 50%, una scelta incomprensibile di questo governo». Per poi allargare lo sguardo ai numeri: «Il Comune di Bergamo si conferma virtuoso nel recupero dell’evasione e negli ultimi 15 anni è risultato quarto per importo complessivo e primo per importo pro capite». Se infatti si divide il gettito maturato tra il 2009 e il 2024 per il numero di abitanti, a Bergamo è stato introitato l’equivalente di 42,77 euro per ogni residente: per fare un paragone, Prato – seconda località in questa graduatoria – ha incassato 24,26 euro (e 4,7 milioni di euro in valori assoluti).