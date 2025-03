Ex Canossiane, passerella e orti pronti entro maggio

Piante da frutto punteggiate di boccioli, un prato incolto, una roggia dimenticata dove l’acqua scorre tra muri del Cinquecento. C’è un potenziale poetico negli orti di San Tomaso, una finestra di verde intonso che si apre dietro al parco Suardi. Il varco che connette le due aree è già stato aperto dentro un vecchio muro e un’anteprima di ciò che sarà si intravede tra le reti di cantiere. Risvolto pubblico dell’operazione urbanistica ex Canossiane, a cui il privato (la società Supernova) ha dato il nome di «Orti nuovi», gli orti storici di San Tomaso apriranno alla città a maggio, insieme alla pista ciclabile che da via San Giovanni (l’accesso è accanto a quello del parco Suardi) attraversa il comparto verde, raggiungendo il cortile della Gamec, attraversando la roggia su una passerella.

Verde pubblico raddoppiato

L’intervento è in carico al privato, standard di urbanizzazione che porterà al raddoppio del verde pubblico, con 26mila metri quadri, composti per metà dal parco Suardi e per metà dagli orti. In questi giorni le restauratrici sono al lavoro su un muretto che si costeggerà per arrivare, a piedi o in bicicletta, agli orti (o viceversa in Gamec e piazza Carrara). A breve sarà posata la passerella sopra la roggia, nuova connessione urbana che svelerà viste inedite. Si apre così un polmone verde nel denso abitato del borgo storico di Pignolo, dove le vecchie piante saranno mantenute e dove il Comune di Bergamo realizzerà orti urbani. Il percorso ciclabile è ormai terminato: «I lavori stanno procedendo secondo il cronoprogramma con i cantieri in costante avanzamento – fa il punto Andrea Murciano, project manager di Supernova -. Agli orti di San Tomaso siamo nella fase finale: stiamo completando la costruzione della passerella, la sistemazione del verde e del tracciato ciclopedonale, orgogliosi di consegnare in maggio l’area rigenerata e accessibile per la comunità. Nelle ex Canossiane abbiamo completato con successo la fase di strip out e demolizione di edifici preesistenti e siamo ora impegnati nei lavori per l’autorimessa e nel recupero e ristrutturazione del complesso storico. La collaborazione con il Comune, gli enti e le imprese locali è la chiave di un cantiere che procede con energia e nei tempi previsti, dimostrando come la rigenerazione urbana possa creare valore per tutta la comunità».

Il cantiere della passerella sopra la roggia

«Vicini alla conclusione»

Un piano «datato» quello delle ex Canossiane, ricorda l’assessore alla Riqualificazione urbana del Comune di Bergamo Francesco Valesini: «È stata un’opera che l’amministrazione comunale ha promosso da molti anni e che per la sua complessità ha richiesto tempo. Si è sempre operato per arrivare alla cessione degli orti e realizzare il collegamento ciclopedonale, un altro tassello nell’ambito del polo della cultura che stiamo costruendo insieme alla nuova Gamec e alla Montelungo. Siamo finalmente vicini alla conclusione dell’intervento, con la passerella sopra la roggia che sfocerà nel cortile della Gamec».

L’area dove sorgeranno gli orti di San Tomaso

«Le alberature saranno salvaguardate, ci sarà inoltre una piccola oasi felina» L’assessore al Verde Oriana Ruzzini sottolinea il «pregio dell’area, chiusa per decenni alla cittadinanza. Il nostro sarà un intervento “soft”: lasceremo una parte come area naturalistica mentre una parte sarà destinata agli orti, ritrovando quella connotazione storica e caratteristica dell’area, come erano le ortaglie di via Pignolo. Le alberature saranno salvaguardate, ci sarà inoltre una piccola oasi felina». Palafrizzoni ha stanziato 1,2 milioni di euro sulla riqualificazione degli orti: «Si cercherà di intervenire anche sulla struttura-bar del parco Suardi – aggiunge Ruzzini –, pensiamo a laboratori legati al cibo insieme alle associazioni del territorio e alla vendita di prodotti a km zero».

«Elementi storici conservati»