Ex Italcementi, partita la demolizione: 150 nuovi appartamenti entro il 2026 - Video

Con la prima «pinzata» sono iniziati ufficialmente i lavori di demolizione dell’ex sede Italcementi di via Camozzi a Bergamo, che lascerà spazio al nuovo quartiere residenziale «Il Camozzi». Poco dopo le 17 di venerdì 14 ottobre si è tenuta la cerimonia del «Demolition Day», preceduta dalla benedizione del cantiere da parte di monsignor Giulio Dellavite, segretario generale della Curia di Bergamo. Il timing per il nuovo complesso prevede la consegna dei primi appartamenti entro il 2024, mentre l’operazione immobiliare si concluderà nel 2026 con la costruzione di circa 150 unità abitative. Nell’area, che si sviluppa tra via Madonna della Neve e via Camozzi, proseguiranno per alcune settimane i lavori di abbattimento dei vecchi edifici, sui quali nelle scorse settimane si è proceduto al cosiddetto strip out per rimuovere arredi e tutti i materiali da riciclare (moquette, parquet, infissi, controsoffitti e tapparelle su una superficie di 24 mila metri quadrati) dagli edifici, sposando il concetto di economia circolare.