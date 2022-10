Ex Italcementi, venerdì la demolizione: si costruiranno 150 nuovi appartamenti

È in programma venerdì prossimo la prima «pinzata» che darà il via alla demolizione dell’ex sede Italcementi a Bergamo. Il timing per il nuovo quartiere, che si chiamerà «Il Camozzi» prevede la consegna dei primi appartamenti entro il 2024, mentre l’operazione immobiliare si concluderà entro il 2026. Sono circa 150 gli appartamenti previsti nel nuovo insediamento.