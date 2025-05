Ex Riuniti, via ai lavori per le nuove case. Previste paratie e vasca anti-allagamento

Un nuovo complesso residenziale a prova di bombe d’acqua. Sta prendendo forma l’ultimo tassello del recupero degli ex Ospedali Riuniti in via XXIV Maggio, con l’impresa Ferretticasa Spa che ha ultimato le operazioni di bonifica del sottosuolo e ha iniziato le palificazioni sul perimetro del futuro insediamento abitativo.

Saranno un centinaio gli appartamenti del nuovo complesso «Conca d’Oro» – quattro edifici, un’altezza massima di sei piani – e circa 80 parcheggi sia a raso che interrati. È prevista anche una parte commerciale con negozi di vicinato a servizio del quartiere.

Intanto i primi scavi serviranno per realizzare una vasca di laminazione, studiata per raccogliere le acque piovane derivanti dai fenomeni atmosferici, sempre più frequenti e violenti a causa del cambiamento climatico in atto. Un sistema complesso, composto da vasche e paratie mobili, servirà a proteggere il nuovo complesso residenziale di via XXIV Maggio, ma anche il parcheggio ad uso pubblico che accoglierà gli utenti della Social Domus.

La decisione di realizzare vasca di laminazione e paratie mobili è arrivata anche in seguito ai fenomeni alluvionali che lo scorso 9 settembre hanno provocato ingenti danni in città. Anche alla vicina Social Domus. «Abbiamo deciso di dedicare la massima attenzione a questo aspetto con opere ad hoc per evitare di subire in futuro danni e allagamenti – spiegano i tecnici di Ferretticasa Spa –. Bergamo ha avuto straordinari eventi meteorici che si sono succeduti a distanza ravvicinata, mettendo in crisi il sistema dei drenaggio urbano e il reticolo dei corsi d’acqua recettori e causando vasti allagamenti. Non possiamo più considerare queste precipitazioni come eventi straordinari». Nell’intervento di progettazione - illustrano ancora i tecnici – si è tenuto conto dello stato di manutenzione delle opere pubbliche su cui si innesta idraulicamente il nuovo complesso residenziale, con provvedimenti mirati alla mitigazione del rischio idraulico residuo ovvero particolari soluzioni ingegneristiche di sistemi di drenaggio per aumentare l’efficacia della protezione idraulica.

«Nello specifico – affermano – stiamo realizzando una vasca di laminazione da 1.100 metri cubi che si estende per una lunghezza di 80 metri per una larghezza di 6 e un’altezza di 2,20. Parte delle acque verranno invece raccolte da un’altra vasca, utilizzata poi per irrigare i giardini, mentre la zona interrata godrà anche di paratie meccanizzate antiallagamento, pronte ad alzarsi, modello Mose, in caso di fenomeni atmosferici violenti».

