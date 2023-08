Fa un incidente ubriaco e mostra i documenti: dal portafoglio cadono buste di cocaina

Si schianta ubriaco contro un guard rail e dimentica di avere cocaina nel portafoglio: questo è quanto accaduto nel pomeriggio di martedì 1 agosto a Rovato, in provincia di Brescia. Attorno alle 14 è arrivata al comando Polizia locale la segnalazione di una piccola utilitaria schiantatasi contro il guard rail in località Bargnana. Sul posto gli agenti, giunti per dare soccorso e eseguire gli accertamenti, hanno trovato una Fiat Panda condotta da un 39enne residente nella Bergamasca. L’uomo, visibilmente ubriaco, verosimilmente si è dimenticato di avere con sè della droga. Mentre consegnava i documenti infatti cinque buste di cocaina sono cadute dal portafogli. L’uomo è stato denunciato in stato di libertà e segnalato come assuntore.