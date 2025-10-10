Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 10 Ottobre 2025

Fara Gera d’Adda, guida il ciclomotore: «Patente? Mai avuta». Multa di 5.100 euro

IL CASO. Fermato dalla polizia locale in via Locatelli. Nei guai anche un 70enne che aveva la patente sospesa da 10 anni.

Fabio Conti
Fabio Conti
Redattore

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La Bmw fermata ieri dalla polizia locale di Fara d’Adda in via Locatelli
La Bmw fermata ieri dalla polizia locale di Fara d’Adda in via Locatelli

«La patente? Non l’ho mai avuta. E poi la moto la uso solo per venire a fare la spesa». Non è bastata la scusa che un sessantacinquenne ha propinato mercoledì 8 ottobre agli agenti della polizia locale di Fara Gera d’Adda, quando è stato fermato per un controllo mentre viaggiava in sella al suo ciclomotore lungo via Locatelli, che è il tratto urbano della provinciale 184 bis, la strada che porta a Canonica e Cassano d’Adda.

La maxi multa

L’agente Emanuele Miele e il collega Nello Urciuolo, impegnati in un servizio di controllo stradale disposto dal comandante Luca Ubbiali, hanno intimato l’alt alla moto del pensionato, che vive a Fara: ha ammesso candidamente di non aver mai conseguito la patente di guida, che per i ciclomotori è obbligatoria dal 2005. In realtà il sospetto è che guidasse la moto anche ben prima: dettaglio che l’interessato non ha infatti negato. Alla fine il ciclomotore – intestato a lui perché non è obbligatorio avere la patente per potersi intestare un veicolo – è stato sottoposto a un fermo di tre mesi, mentre al conducente è stata comminata una maxi sanzione da 5.100 euro.

L’altro: patente sospesa da 10 anni

L’uomo indossava regolarmente il casco e ha spiegato che stava andando a fare la spesa in un vicino supermercato. La stessa meta indicata anche da un altro farese, un settantenne siciliano residente a Canonica d’Adda, che è stato invece fermato giovedì 9 ottobre, sempre in via Locatelli e sempre dagli stessi agenti, al volante della sua Bmw. Dai controlli è emerso che la sua patente era stata sospesa dieci anni fa perché, a seguito di diverse infrazioni, gli si erano completamente azzerati i punti.

Mai più al volante

Di fronte all’iter per riottenerli, il settantenne aveva preferito continuare a guidare con il rischio di essere fermato, com’è accaduto mercoledì 8 ottobre. Nel suo caso è scattato il ritiro della patente, precedentemente come detto sospesa: l’iter in questo caso prevede infine la revoca del documento di guida. In pratica non potrà più mettersi al volante. Gli è stata infine comminata una sanzione di 168 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Trasporti
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Processo
Emanuele Miele
Luca Ubbiali
Polizia Locale