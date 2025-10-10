Fara Gera d’Adda, guida il ciclomotore: «Patente? Mai avuta». Multa di 5.100 euro

«La patente? Non l’ho mai avuta. E poi la moto la uso solo per venire a fare la spesa». Non è bastata la scusa che un sessantacinquenne ha propinato mercoledì 8 ottobre agli agenti della polizia locale di Fara Gera d’Adda, quando è stato fermato per un controllo mentre viaggiava in sella al suo ciclomotore lungo via Locatelli, che è il tratto urbano della provinciale 184 bis, la strada che porta a Canonica e Cassano d’Adda.

La maxi multa

L’agente Emanuele Miele e il collega Nello Urciuolo, impegnati in un servizio di controllo stradale disposto dal comandante Luca Ubbiali, hanno intimato l’alt alla moto del pensionato, che vive a Fara: ha ammesso candidamente di non aver mai conseguito la patente di guida, che per i ciclomotori è obbligatoria dal 2005. In realtà il sospetto è che guidasse la moto anche ben prima: dettaglio che l’interessato non ha infatti negato. Alla fine il ciclomotore – intestato a lui perché non è obbligatorio avere la patente per potersi intestare un veicolo – è stato sottoposto a un fermo di tre mesi, mentre al conducente è stata comminata una maxi sanzione da 5.100 euro.

L’altro: patente sospesa da 10 anni

L’uomo indossava regolarmente il casco e ha spiegato che stava andando a fare la spesa in un vicino supermercato. La stessa meta indicata anche da un altro farese, un settantenne siciliano residente a Canonica d’Adda, che è stato invece fermato giovedì 9 ottobre, sempre in via Locatelli e sempre dagli stessi agenti, al volante della sua Bmw. Dai controlli è emerso che la sua patente era stata sospesa dieci anni fa perché, a seguito di diverse infrazioni, gli si erano completamente azzerati i punti.

Mai più al volante