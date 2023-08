Ferragosto di controlli sulle strade. L’appello: «La vita vale più di un like a un video»

Sul calendario della polizia stradale è il periodo contrassegnato da bollini rossi e neri, mentre chi si è messo in viaggio (o lo farà) in questo ponte di Ferragosto dovrà mettere in conto caldo torrido, code e incidenti. I controlli su strade e autostrade sono già stati intensificati dalla Polstrada a partire da luglio, così come quelli negli autogrill per scongiurare furti e borseggi. Il piano messo a punto dal Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è riunito in prefettura il 3 agosto prevede anche l’impegno di Società Autostrade, che ha confermato l’assenza di cantieri fissi sulla Brebemi e la programmazione di eventuali nuovi cantieri in orario notturno. Ha inoltre già stoccato scorte di acqua in corrispondenza dei principali caselli che, in caso di blocchi del traffico prolungati, saranno distribuite dal proprio personale e se necessario dalla Protezione civile.

Giordano Biserni Il presidente dell’Asaps, Associazione amici e sostenitori della Polizia stradale, Giordano Biserni, lancia l’allarme sul numero di incidenti mortali crescente, che vede coinvolti soprattutto ciclisti e pedoni, e sull’utilizzo smodato del cellulare mentre si è alla guida. «A livello nazionale, in quest’ultimo fine settimana abbiamo avuto 25 morti – spiega –. Considerando solo gli incidenti mortali nei fine settimana, da gennaio a luglio ce ne sono stati 360 in auto, 254 in moto, 57 in bicicletta e 83 pedoni. Ci ha colpito il dato di luglio, che aveva cinque weekend: 180 morti, di cui 63 in auto, 81 in moto, 15 in bici, 20 pedoni e un camionista. E alla data del 6 agosto ci sono già stati, dall’inizio dell’anno, 238 pedoni morti, di cui 32 a giugno e 38 a luglio. Se andiamo poi a vedere il dato dei ciclisti, è ancora più preoccupante: 18 a maggio, 22 a giugno e 34 a luglio, mentre nel 2022 erano stati 11, 10 e 14. Al 6 agosto siamo già a 113 morti e la Lombardia è al primo posto con 25». Le cause sono tante, dalla velocità inadeguata alla strada che si percorre alla distrazione di massa da cellulare alla guida, che è ormai dilagante. «Non solo per le chiamate, ma i messaggi in Whatsapp per l’apericena, l’ultimo video da vedere sui social, poi se ci resta tempo guidiamo. Senza contare i tantissimi episodi in cui vengono postati video di gente che va a 250 all’ora in autostrada o addirittura in moto. Oggi quello che vale è il like, non la prudenza», fa notare Biserni.

