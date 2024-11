Festa del cioccolato in piazza della Cittadella: laboratori, sculture e degustazioni

La «Festa del cioccolato di Bergamo, Cittadella Edition» torna nella suggestiva Piazza della Cittadella, in Città Alta. Dopo il successo della prima edizione l’evento di Promozioni Confesercenti ritorna da venerdì 15 a domenica 17 novembre, confermando la formula di laboratori e degustazioni dello scorso anno e la collaborazione con i ristoranti di Città Alta. Saranno otto i maestri cioccolatieri provenienti da Bergamo, Monza, Cuneo, Pistoia, Treviso, Parma, Perugia e Reggio Calabria, pronti a deliziare i palati più esigenti con le loro proposte peculiari e le diverse declinazioni del cioccolato. Creazioni uniche e grandi classici offriranno ai visitatori l’opportunità di scoprire i gusti intensi e i preziosi abbinamenti del cioccolato italiano.

I menù a base di cioccolato

Anche i ristoratori di Città Alta aderiscono all’iniziativa proponendo, per tutto il fine settimana un piatto, dolce o salato, a base di cacao. I ristoranti aderenti sono: Da Mimmo, Dai gustosi, Trattoria del Luppolo, Il Sole, Sant’ambroeus, Caffè del Tasso, Al Donizetti, Osteria del vino buono, Lalimentari.

I laboratori per i piccoli

La Festa del cioccolato si svolgerà dal 15 al 17 novembre. I visitatori sono invitati a

La locandina partecipare dalle 9 alle 19 per tre giorni di puro godimento cioccolatoso. Venerdì 15 novembre sarà una giornata dedicata ai più giovani, con laboratori creativi per bambini che insegneranno loro a scoprire il mondo del cioccolato in modo divertente ed educativo. Durante la mattinata è prevista la visita agli stand dei bambini della Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta, mentre alle 10.30 i laboratori per gli studenti e le studentesse della secondaria di primo grado dell’Istituto Donadoni saranno condotti dal maestro cioccolatiere Gabriele Mainero.

Le degustazioni con chef

Sabato 16 novembre gli amanti del cioccolato avranno l’opportunità di degustarlo abbinato al Moscato di Scanzo per un’esperienza unica. La degustazione sarà condotta dal pasticciere Gabriele Mainero, dalla sommelier Francesca Pagnoncelli Folcieri presidente del Consorzio Moscato Scanzo e da Samuel Palacio titolare dell’albergo ristorante «Il Sole». L’appuntamento gratuito è alle 17 presso il ristorante «Il Sole» per un massimo di 30 posti. Per prenotazioni scrivere a [email protected].

La scultura di cioccolato

Domenica 17 novembre sarà il giorno della creazione di una scultura di cioccolato, un’opera d’arte effimera ricavata da un monoblocco di cacao di 20 chili, che metterà in risalto il talento e la creatività dello scultore Bruno Manenti. L’opera verrà esposta a turno nei vari negozi e ristoranti di Città Alta e poi donata alla Scuola dell’Infanzia Centro per la Famiglia Bergamo Alta che realizzerà un’asta di beneficenza.

«Dopo il successo della prima edizione della Festa del Cioccolato Cittadella Edition, che per noi era stata un po’ una scommessa nell’anno di BGBS23, quest’anno proviamo ad abitare nuovamente la bellissima piazza con gli stand dei migliori mastri cioccolatieri d’Italia - spiega Cesare Rossi, direttore di Promozioni Confesercenti Bergamo -. La manifestazione che piace a grandi e piccini »: dai ristoranti che proporranno ricette a base di cacao, ai negozianti che ospiteranno la maxi scultura di cioccolato, agli studenti che saranno impegnati in divertenti e golosi laboratori compresi i bimbi della scuola dell’infanzia di Città Alta. Confermata anche l’originale degustazione congiunta di cioccolato e Moscato di Scanzo, eccellenza del nostro territorio, con una masterclass prevista sabato 16 alle ore 17 presso il ristorante “Il Sole”. Grazie all’Amministrazione comunale per averci confermato l’opportunità di vivere piazza Cittadella ed alla comunità delle Botteghe di Città Alta per averci rinnovato la fiducia».