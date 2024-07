Festa dell’Apparizione, presentato il programma: «Occasione di fraternità e cultura»

Tutto pronto il programma delle feste dell’Apparizione nel santuario dell’Addolorata in Borgo Santa Caterina, che prenderanno il via con un concerto serale venerdì 9 agosto e avranno il culmine domenica 18 agosto con l’intervento del Vescovo Francesco Beschi. L’ampio ventaglio di iniziative è stato presentato questa mattina 29 luglio in casa parrocchiale, alla presenza anche della neosindaca Elena Carnevali. Confermati i momenti forti delle feste: la cena sul sagrato venerdì sera 16 agosto; lo spettacolo pirotecnico sabato sera 17 agosto, che si terrà quest’anno nelle zone circostanti il parco Goisis, posto fra Redona, Monterosso e viale Giulio Cesare, essendo impossibile tenerlo allo stadio per via dei lavori in corso; domenica 18 agosto la Messa del Vescovo, che alla sera guiderà la processione per il bego.