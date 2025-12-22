Feste, tempo di svago ma anche di case vuote: breve decalogo contro i furti

Natale è il tempo delle luci che illuminano la città, delle case addobbate, dei regali sotto l’albero e dei momenti trascorsi con amici e parenti. È il periodo dell’anno in cui ci si concede una pausa, tra pranzi e cene, gite fuori porta e qualche giorno di vacanza. Proprio in questo periodo, però, nelle abitazioni si concentrano più oggetti e regali di valore del solito. E mentre l’atmosfera è fatta di allegria e condivisione, le case restano spesso vuote e più esposte. Dietro la magia delle Feste si nasconde infatti un rischio concreto: quello dei furti in casa.