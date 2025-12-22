Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 22 Dicembre 2025
Feste, tempo di svago ma anche di case vuote: breve decalogo contro i furti
I CONSIGLI. Spesso nel periodo delle feste si concentrano la maggior parte di furti in abitazione, ecco come diminuire il rischio di una visita indesiderata.
Natale è il tempo delle luci che illuminano la città, delle case addobbate, dei regali sotto l’albero e dei momenti trascorsi con amici e parenti. È il periodo dell’anno in cui ci si concede una pausa, tra pranzi e cene, gite fuori porta e qualche giorno di vacanza. Proprio in questo periodo, però, nelle abitazioni si concentrano più oggetti e regali di valore del solito. E mentre l’atmosfera è fatta di allegria e condivisione, le case restano spesso vuote e più esposte. Dietro la magia delle Feste si nasconde infatti un rischio concreto: quello dei furti in casa.
I dati più recenti confermano una realtà che ogni anno torna sotto i riflettori: solo nel mese di dicembre 2024 sono state denunciate più di 18 mila effrazioni in abitazioni in tutta Italia, il picco più alto di denunce nello scorso anno secondo l’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa.
I consigli utili
Per affrontare il rischio con maggiore consapevolezza e tranquillità, ecco una serie di consigli concreti e di facile applicazione.
1.Non dare mai visibilità alla tua assenza
Postare foto di mercatini, piste da sci o spiagge esotiche mentre si è ancora via equivale ad annunciare che la casa è vuota. Meglio condividere i ricordi al rientro.
2.Non pubblicare foto dei regali sui social
L’euforia dei regali e gli oggetti costosi appena acquistati possono attirare l’attenzione. Non pubblicare sui social foto di regali di valore.
3.Occhio alle consegne dei regali ordinati online
Pacchi lasciati sul pianerottolo o davanti alla porta sono un segnale evidente di acquisti recenti. Se possibile, programma le consegne quando sei in casa o falle recapitare a parenti, amici o punti di ritiro.
4.Non lasciare gli imballaggi dei regali in bella vista
Evita anche di lasciare imballaggi di prodotti evidentemente costosi all’esterno, come quelli di una console o di un televisore nuovo: diventano involontari segnali di valore per chi osserva da lontano. Meglio piegarli, ridurli di volume o smaltirli (in modo legale) lontano dall’abitazione.
5.Cene e pranzi delle feste: non lasciare la casa «spenta»
Quando si esce per una lunga cena di Natale o Santo Stefano, lasciare accesa una luce o la radio può simulare la presenza di qualcuno e scoraggiare i ladri.
6.Vicini e parenti come «sentinelle natalizie»
Accordi di buon vicinato diventano ancora più importanti a Natale: durante le assenza più lunghe, un passaggio per aprire le tapparelle, controllare le luci o parcheggiare un’auto davanti a casa può fare la differenza.
7.Contanti, gioielli e altri piccoli regali costosi: mai lasciarli in vista
Natale è il periodo in cui in casa circolano più contanti e preziosi. Evita di lasciarli in camera da letto o vicino all’albero, luoghi tra i primi controllati in caso di furto.
8.Controllo finale prima di uscire per le feste
Prima di partire per il cenone o per qualche giorno fuori, fai un giro completo della casa: finestre, balconi, basculanti e portoncini secondari sono spesso il punto debole.
9.Addobbi sì, ma senza facilitare l’accesso
Luci, decorazioni e prese elettriche esterne non dovrebbero mai diventare «appigli» per arrampicarsi o raggiungere balconi e finestre. Anche l’estetica natalizia deve essere sicura.
10.Segnalazioni sospette: non rimandare dopo le Feste
Movimenti strani, persone che osservano i portoni o suonano ai citofoni con scuse generiche vanno segnalati subito alle Forze dell’Ordine: anche durante le Feste i controlli restano attivi.
Nella zona della Bassa Bergamasca, per esempio, proprio in vista delle Feste, sono state rafforzate le attività delle Forze dell’Ordine, con l’obiettivo di prevenire e disincentivare i furti, e non solo: particolare attenzione viene riservata anche alla tutela delle persone anziane, spesso più vulnerabili a truffe e raggiri quando restano sole.
Basta davvero poco per ridurre i rischi e vivere il periodo natalizio con maggiore tranquillità. Qualche attenzione in più, senza rinunciare alla voglia di stare insieme o di partire, può fare la differenza. Buone Feste, dunque, da vivere in serenità e sicurezza.
