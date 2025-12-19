Bassa Bergamasca, rafforzati i controlli dei carabinieri contro i furti nelle festività - Foto

Controlli straordinari del territorio nella Bassa Bergamasca in vista delle festività natalizie, periodo tradizionalmente più esposto al rischio di furti in abitazione e reati predatori. Giovedì 18 dicembre, dalle 17 fino alla mezzanotte, i carabinieri di Treviglio hanno messo in campo un servizio coordinato ad alto impatto, ben visibile e capillare, concentrato nella fascia oraria più sensibile.

(Foto di Cesni) All’operazione hanno partecipato numerose pattuglie e autoradio delle 13 Stazioni e della Tenenza di Zingonia, impegnate in un controllo diffuso nei comuni di Treviglio, Caravaggio, Martinengo, Calcio, Urgnano, Fara Gera d’Adda, Verdello, Verdellino, Ciserano, Boltiere, Osio Sotto, Dalmine, Brembate e Capriate San Gervasio, con particolare attenzione alle principali arterie stradali.

Identificati 50 soggetti con precedenti

Nel corso del servizio sono state controllate circa 200 persone e 135 veicoli. Oltre 50 i soggetti identificati con precedenti penali o di polizia, in diversi casi riconducibili a reati contro il patrimonio. Numeri che evidenziano la portata dell’attività e confermano l’elevato livello di attenzione riservato alle aree maggiormente esposte.

Lo sforzo operativo, spiegano dall’Arma, è destinato a proseguire nelle prossime settimane. L’avvicinarsi del Natale e del Capodanno, unito alla riduzione delle ore di luce e alle abitazioni lasciate vuote per le vacanze, può infatti favorire i furti domestici. Non solo: particolare attenzione viene riservata anche alla tutela delle persone anziane, spesso più vulnerabili a truffe e raggiri quando restano sole.