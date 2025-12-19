Burger button
Cronaca / Pianura
Venerdì 19 Dicembre 2025

Bassa Bergamasca, rafforzati i controlli dei carabinieri contro i furti nelle festività - Foto

I CONTROLLI. Nel corso del servizio sono state controllate circa 200 persone e 135 veicoli. Oltre 50 i soggetti identificati con precedenti penali o di polizia, in diversi casi riconducibili a reati contro il patrimonio.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

I controli dei Carabinieri nella Bassa Bergamasca
I controli dei Carabinieri nella Bassa Bergamasca
(Foto di Cesni)

Controlli straordinari del territorio nella Bassa Bergamasca in vista delle festività natalizie, periodo tradizionalmente più esposto al rischio di furti in abitazione e reati predatori. Giovedì 18 dicembre, dalle 17 fino alla mezzanotte, i carabinieri di Treviglio hanno messo in campo un servizio coordinato ad alto impatto, ben visibile e capillare, concentrato nella fascia oraria più sensibile.

(Foto di Cesni)

All’operazione hanno partecipato numerose pattuglie e autoradio delle 13 Stazioni e della Tenenza di Zingonia, impegnate in un controllo diffuso nei comuni di Treviglio, Caravaggio, Martinengo, Calcio, Urgnano, Fara Gera d’Adda, Verdello, Verdellino, Ciserano, Boltiere, Osio Sotto, Dalmine, Brembate e Capriate San Gervasio, con particolare attenzione alle principali arterie stradali.

Identificati 50 soggetti con precedenti

Nel corso del servizio sono state controllate circa 200 persone e 135 veicoli. Oltre 50 i soggetti identificati con precedenti penali o di polizia, in diversi casi riconducibili a reati contro il patrimonio. Numeri che evidenziano la portata dell’attività e confermano l’elevato livello di attenzione riservato alle aree maggiormente esposte.

Lo sforzo operativo, spiegano dall’Arma, è destinato a proseguire nelle prossime settimane. L’avvicinarsi del Natale e del Capodanno, unito alla riduzione delle ore di luce e alle abitazioni lasciate vuote per le vacanze, può infatti favorire i furti domestici. Non solo: particolare attenzione viene riservata anche alla tutela delle persone anziane, spesso più vulnerabili a truffe e raggiri quando restano sole.

I servizi ad alta visibilità rappresentano così uno strumento fondamentale di prevenzione, oltre che un efficace monitoraggio del territorio, con l’obiettivo di contrastare la criminalità diffusa e rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini.

