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Cronaca / Bergamo Città Martedì 09 Giugno 2026

Fiera, pronti i nuovi sottopassi ciclopedonali: conclusi i lavori da 3 milioni di euro - Foto

IL SOPRALLUOGO. Entro luglio i collaudi delle due opere che collegheranno il polo fieristico di via Lunga alla futura fermata ferroviaria «Bergamo Fiera». Presenti al sopralluogo Carnevali, Gafforelli, Zambonelli, Epinati e Maninetti.

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Redazione Web
Redazione Web
Fiera, pronti i nuovi sottopassi ciclopedonali: conclusi i lavori da 3 milioni di euro - Foto
Il sopralluogo alla Fiera di Bergamo
(Foto di Bedolis)

Sono ormai alle battute finali i lavori per la realizzazione dei due nuovi sottopassi ciclopedonali nei pressi della Fiera di Bergamo, lungo il tracciato della nuova via Lunga. Un intervento strategico da 3 milioni di euro che rappresenta un tassello fondamentale per la futura fermata ferroviaria «Bergamo Fiera», prevista sulla nuova linea che collegherà la città all’Aeroporto di Orio al Serio.

Fiera, pronti i nuovi sottopassi ciclopedonali: conclusi i lavori da 3 milioni di euro - Foto
Il sopralluogo alla Fiera
(Foto di Bedolis)
Fiera, pronti i nuovi sottopassi ciclopedonali: conclusi i lavori da 3 milioni di euro - Foto
Il sopralluogo alla Fiera
(Foto di Bedolis)

Nella mattinata di martedì 9 giugno il cantiere è stato aperto alla stampa per un sopralluogo guidato dall’architetto Giuseppe Epinati, amministratore unico di Bergamo Fiera Nuova Spa e responsabile unico del progetto, dall’ingegner Agostino Maninetti, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, e da Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di Commercio di Bergamo, socio di maggioranza della società. Presenti anche la sindaca Elena Carnevali e il presidente della Provincia Gianfranco Gafforelli.

L’opera nasce dall’accordo tra Bergamo Fiera Nuova, Comune di Bergamo e Rfi, proprietaria delle aree interessate, sotto il coordinamento del commissario straordinario del Governo, l’ingegner Rosa Pannetta. Il progetto è stato approvato nell’ambito della Conferenza dei Servizi conclusa il 30 dicembre 2025 e ha rispettato un cronoprogramma serrato: progetto esecutivo a gennaio, gara d’appalto a febbraio e apertura del cantiere il 2 marzo scorso.

Il collaudo a luglio

La conclusione dei lavori è prevista entro la fine di giugno, mentre i collaudi saranno completati nel mese di luglio. Successivamente l’area verrà riconsegnata a Rfi per consentire il proseguimento degli interventi ferroviari e del nuovo assetto viabilistico di via Lunga. I due sottopassi, lunghi 15 metri e larghi 6, saranno dotati di illuminazione e videosorveglianza di ultima generazione, garantendo elevati standard di sicurezza e accessibilità. L’intervento assume inoltre un valore strategico per lo sviluppo dell’area sud-est della città e per il progetto di ampliamento del quartiere fieristico delineato nel Masterplan del Politecnico di Milano.

Particolare attenzione è stata riservata alla sostenibilità ambientale: tutti i materiali impiegati sono certificati Cam, riciclati e riciclabili. Il cantiere, affidato all’impresa Milesi Geom. Sergio Srl di Gorlago, ha coinvolto mediamente tra i 15 e i 20 lavoratori al giorno. Dei 3 milioni di euro complessivi, metà delle risorse provengono da Rfi tramite il Comune di Bergamo e metà da Bergamo Fiera Nuova.

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