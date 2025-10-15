Fiera, sosta gratuita fino a dicembre. «Nessuna modifica alle tariffe alla Fara»

Così hanno deciso Comune e Promoberg, alla scadenza della convenzione che dallo scorso mese di maggio ha messo a disposizione gratuitamente 300 posti auto all’interno del parcheggio che i pendolari possono utilizzare dal lunedì al venerdì per raggiungere il centro città con i mezzi. «Il fatto di ampliare il periodo in cui il parcheggio resta gratuito permette agli automobilisti di conoscere meglio questa opportunità – spiega l’assessore comunale alla Mobilità Marco Berlanda –. Nel frattempo è stata potenziata l’offerta della linea 1 nelle ore di punta del mattino , con due corse aggiuntive. Vedremo se anche questo intervento potrà dare un riscontro positivo. I costi restano a carico del Comune e di Atb ».

Al momento, però, gli stalli occupati alla Fiera si contano ancora sulle dita delle mani. I margini di miglioramento, dunque, restano ampi. La gratuità del parcheggio di via Lunga, confermata fino a dicembre, dovrebbe agevolare questa fase di familiarizzazione, in vista di una futura gestione integrata che preveda un unico biglietto valido sia per la sosta sia per il viaggio di andata e ritorno sui mezzi pubblici. L’ipotesi resta sul tavolo, ma per ora la priorità è far conoscere e utilizzare il parcheggio, potenziando nel frattempo il collegamento con Porta Nuova e Città Alta garantito dalla linea 1, che nelle ore di punta offre una corsa ogni sei minuti.

Nella risposta, l’assessore ha chiarito che «al momento non sono allo studio modifiche alla disciplina tariffaria che regola l’attività del parcheggio». L’unica variazione prevista riguarda uno sconto sull’abbonamento annuale, «offerto dal gestore privato, Bergamo Parcheggi, a residenti e ad altre categorie di soggetti in relazione alla futura istituzione di un divieto di sosta in piazza Angelini». L’assessore ha inoltre ricordato che il Comune ha già attivato «incontri e forme di confronto con residenti, comitati e associazioni», e si è detto pronto a «moltiplicare le occasioni di dialogo». Infine, Berlanda ha smentito l’esistenza di un contenzioso tra il Comune e Bergamo Parcheggi, precisando che «tra le due parti sono piuttosto in corso contatti e scambi di informazioni circa i rapporti di credito-debito instauratisi durante il lungo e complesso iter di progettazione e costruzione del parcheggio».