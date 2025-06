Finisce la scuola, festa a Bergamo per gli studenti bergamaschi - Foto e video

Tra venerdì e sabato 6 giugno, con gli studenti in festa per l’ultima campanella, si chiude l’anno scolastisco e si avvicina la nuova maturità, con l’incognita dei cambiamenti sul voto in condotta. Nel frattempo fuori dalle scuole è tutto un brindisi e un canto per festeggiare un altro anno di studio terminato.

Intanto si pensa già al futuro, caratterizzato dal calo demografico. Tanto che a settembre tra i banchi ci saranno 2.750 in meno. «È come se scomparissero due istituti – riflette il dirigente dell’Ufficio scolastico di Bergamo, Vincenzo Cubelli –. Il calo più significativo si registra nella scuola primaria, dove il numero di bambini continua a diminuire».

Cambiano gli orari bus e tram

Con la chiusura delle scuole, cambiano gli orari di Atb e di Teb: dal 7 giugno scatta l’orario «estivo» (fino all’11 settembre). Ecco cosa cambia per i bus. Da lunedì a venerdì frequenza in media di una corsa ogni 20 minuti, con rinforzi negli orari di punta la mattina (ogni 15 minuti), eccetto il sabato. Per sostenere il turismo nell’alta stagione, Atb fa invece sapere che «saranno mantenute ogni 10 minuti circa le corse di linea 1 dalla stazione a Città Alta e 20 minuti tra aeroporto e Città Alta. Per garantire il collegamento tra il nuovo Parcheggio Fiera e il centro città, nei giorni feriali, la linea 1 viaggerà con una corsa ogni 20 minuti (negli orari di punta del mattino ogni 10 minuti). Per garantire il collegamento con il nuovo parcheggio di via San Bernardino, da lunedì a venerdì, la linea 6 manterrà la frequenza ogni 15 minuti.