Fondi Pnrr, l’Anac fa le pulci alle scuole. Un preside su 4 rischia il trasferimento

La scuola a rischio di corruzione, al pari di un qualunque altro contesto amministrativo territoriale . La novità è emersa in occasione dell’incontro che si è svolto alcuni giorni fa, a Roma, nella sede del Ministero dell’Istruzione e del Merito con le parti sindacali. In seguito alle sollecitazioni fatte dall’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), in relazione alla gestione da parte delle scuole degli ingenti finanziamenti del Pnrr, e dalla Corte dei Conti in sede di registrazione degli incarichi dirigenziali, gli Uffici scolastici regionali hanno inserito nei rispettivi piani triennali, per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, la rotazione degli incarichi dei dirigenti scolastici con la periodicità di nove anni .