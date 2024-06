Fondi per tre progetti internazionali: l’ateneo si rafforza in Africa e in Asia

L’alleanza Bauhaus 4EU di cui l’Unibg è membro – insieme a 10 università di 9 diverse nazioni – ha infatti ottenuto un finanziamento di 14,4 milioni di euro per i prossimi quattro anni: ciò consentirà anche a studenti e ricercatori dell’Unibg la possibilità di scambi e collaborazioni con partner europei. «Con l’approvazione del progetto, UniBg diventa ufficialmente un ateneo transnazionale – commenta il rettore Sergio Cavalieri -. Entra come full partner in una delle reti di università promosse e finanziate dell’Ue per dare impulso e sostegno alla competitività del continente. Le alleanze sono state pensate per garantire all’Europa la capacità di tenere alta la qualità di ricerca e innovazione e di formare adeguatamente i giovani europei sia professionalmente sia in quanto cittadini. Alla presentazione del progetto hanno lavorato più di venti tra docenti e studenti, che ringrazio per l’entusiasmo e l’impegno profuso».