Fumo, allarme giovanissimi: «Si inizia sempre prima»

Fare rete contro il fumo. L’impegno del territorio bergamasco si concentra anche su questo fronte e aumenta gli sforzi in occasione della Giornata mondiale senza tabacco, che cadrà martedì 31 maggio . Un problema sempre attuale, con nuovi segnali di rischio. «Si sta abbassando sempre più l’età in cui gli adolescenti iniziano a fumare», ha spiegato ieri la psicologa Valeria Perego in apertura del convegno «Il fumo uccide. Arrestalo» promosso da «Insieme si può. Insieme funziona», coordinamento di associazioni di volontariato (Lilt, Ailar, Aistom, Anvolt, Fincopp, Insieme con il Sole dentro contro il melanoma), e da Politerapica, centro medico di Seriate, con il supporto di istituzioni e strutture sanitarie bergamasche. Moderato da Pasquale Intini, direttore di Politerapica, l’incontro – tenuto nella Sala Lombardia dell’Ats di Bergamo – ha affiancato diverse prospettive.