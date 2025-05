Funicolare di Bergamo: dal 22 maggio corsia prioritaria per abbonati, disabili e titolari del Priority Pass

Chi potrà usufruire della corsia prioritaria

Il servizio sarà operativo dal 22 maggio per abbonati, portatori di disabilità e possessori della tessera IVOL. Dal 29 maggio, invece, entrerà in funzione anche per i titolari del Priority Pass.

Cos’è il “Priority Pass Funicolare” e come ottenerlo

La nuova tessera Priority Pass Funicolare è pensata per gli utenti abituali e sarà rilasciata da Atb al costo di 24,50 euro, che include 10 euro per l’emissione della tessera, 14,50 euro per un carnet di 10 corse urbane.

Nuova segnaletica e collaborazione con il territorio

Le parole dell’assessore Berlanda

«Sono molto soddisfatto sia per la misura in sé, sia per il metodo seguito per realizzarla – ha commentato Marco Berlanda, assessore alle Politiche della Mobilità –. È un esempio concreto di come si possano costruire soluzioni efficaci partendo dall’ascolto e dal confronto con il territorio. La corsia prioritaria rappresenta un passo avanti importante per migliorare l’accessibilità e l’efficienza del servizio, in particolare per le categorie di utenti che più lo utilizzano nella quotidianità».