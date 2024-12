Furgone urta un edificio in Borgo Canale: a terra una parte del balcone

È successo intorno alle 10 di lunedì 9 dicembre: sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Bergamo. Un balcone in pietra del primo piano dell’edificio è stato urtato dal furgone, un Renault Master che stava salendo verso largo Sant’Alessandro. Il conducente, secondo quando dichiarato, avrebbe stretto verso la parete dell’edificio per evitare un’auto che stava scendendo da Borgo Canale e aveva appena girato nella strada in discesa.

Borgo Canale, il balcone urtato dal furgone

Fortunatamente non c’erano passanti che transitavano a piedi in quel momento: non sono quindi segnalati feriti. I vigili del fuoco hanno bonificato l’area e hanno verificato la stabilità dell’edificio. Già nel pomeriggio interverrà un’impresa per la sistemazione del balcone. La strada non è stata chiusa al traffico.