Furti in casa, il 60% si concentra in tre settimane: controlli potenziati. Ecco i consigli per proteggersi

In città gli ultimi casi eclatanti sono stati l’occupazione abusiva di un appartamento in via Goethe nel quartiere San Paolo - dove un pregiudicato marocchino è rimasto per due giorni nella casa di una famiglia in vacanza, bevendo, mangiando e rubando oggetti di valore - e la raffica di furti tra domenica e lunedì in due condomini di via Gasparini a Boccaleone . Ieri, una lettrice de «L’Eco», ha aggiunto all’elenco anche la sua esperienza: mentre era in ferie i ladri hanno visitato la sua casa, in via Ungaretti, quartiere Campagnola: «Non è la prima volta che i ladri colpiscono nel quartiere e nel nostro condominio. Ero via da casa da diversi giorni, a luglio – ricorda – e sono stata avvisata dalla vicina. I ladri, di notte, sono riusciti a forzare la porta blindata e a entrare nell’appartamento. L’hanno messo a soqquadro portando via soldi e oro. Conviviamo, purtroppo, da tempo con questa situazione. Servirebbe quanto meno un sistema di videosorveglianza. Anche nel parcheggio sotto casa ho trovato ben quattro volte i finestrini dell’auto rotti».