Furti di macchine agricole, banda sgominata. Colpi anche in Bergamasca

L’operazione, denominata «Tractors 2023», è iniziata nella primavera del 2023 quando in diverse zone tra il Milanese e le province di Lodi, Bergamo, Brescia, Cremona e Monza e Brianza, si sono verificati furti, anche a ripetizione, di trattori e costosi macchinari in aziende agricole.

Trentasette furti

A indagini terminate, gli investigatori ritengono il gruppo autore di 37 furti, commessi tra il febbraio 2023 e il febbraio 2024, con la sottrazione di 27 mezzi per un valore complessivo superiore ad un milione di euro, di cui 17 recuperati (valore stimato in circa 470mila euro) nonché altri veicoli e materiale edile. Il gip del Tribunale di Lodi ha emesso un’ordinanza applicativa della misura cautelare di custodia in carcere nei confronti di quattro indagati.

La refurtiva veniva nascosta in casolari abbandonati, nell’attesa di essere trasferita all’estero su degli autoarticolati

Le modalità d’azione del gruppo, composto per la maggior parte da romeni, un moldavo e un italiano, erano ricorrenti: prima facevano dei sopralluoghi per accertarsi che non ci fossero telecamere, vigilanza privata o posti di controllo. Poi prendevano la refurtiva e la nascondevano in casolari abbandonati, nell’attesa di trasferirla all’estero su degli autoarticolati.