Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026

Furti sulle auto in via Codussi: poliziotto fuori servizio sventa il colpo

IL CASO. Inseguito il sospetto fino al Parco Anne Frank, l’uomo è stato arrestato. Convalidato l’arresto.

Ha sventato un furto mentre era libero dal servizio il poliziotto della Questura di Bergamo che nella mattinata di domenica 18 gennaio è intervenuto in via Codussi. L’agente ha notato un uomo di origini nordafricane aggirarsi tra le auto in sosta e rovistare all’interno di borse e zaini. Una vettura aveva la portiera semiaperta e l’abitacolo a soqquadro.

Seguito fino al Parco Anne Frank, l’uomo è stato fermato grazie all’intervento delle Volanti. Si tratta di un marocchino irregolare, classe 2000, con precedenti, già denunciato la notte prima per furti in via Campagnola. Arrestato, è stato trovato in possesso della refurtiva riconosciuta dal proprietario. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora; ottenuto anche il nulla osta all’espulsione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Processo
Sociale
Minoranze
Questura di Bergamo