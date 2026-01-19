Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 19 Gennaio 2026
Furti sulle auto in via Codussi: poliziotto fuori servizio sventa il colpo
IL CASO. Inseguito il sospetto fino al Parco Anne Frank, l’uomo è stato arrestato. Convalidato l’arresto.
Ha sventato un furto mentre era libero dal servizio il poliziotto della Questura di Bergamo che nella mattinata di domenica 18 gennaio è intervenuto in via Codussi. L’agente ha notato un uomo di origini nordafricane aggirarsi tra le auto in sosta e rovistare all’interno di borse e zaini. Una vettura aveva la portiera semiaperta e l’abitacolo a soqquadro.
Seguito fino al Parco Anne Frank, l’uomo è stato fermato grazie all’intervento delle Volanti. Si tratta di un marocchino irregolare, classe 2000, con precedenti, già denunciato la notte prima per furti in via Campagnola. Arrestato, è stato trovato in possesso della refurtiva riconosciuta dal proprietario. Il Gip ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora; ottenuto anche il nulla osta all’espulsione.
