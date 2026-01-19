Furti sulle auto in via Codussi: poliziotto fuori servizio sventa il colpo

Ha sventato un furto mentre era libero dal servizio il poliziotto della Questura di Bergamo che nella mattinata di domenica 18 gennaio è intervenuto in via Codussi. L’agente ha notato un uomo di origini nordafricane aggirarsi tra le auto in sosta e rovistare all’interno di borse e zaini. Una vettura aveva la portiera semiaperta e l’abitacolo a soqquadro.