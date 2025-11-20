Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 20 Novembre 2025

Furto a Solza, sorpreso dai carabinieri tenta la fuga: arrestato

L’OPERAZIONE. Approfittando dell’assenza dei proprietari, era entrato in un’abitazione privata e aveva in tasca monete e altri monili.

Redazione Web
Redazione Web

Solza

Domenica 16 novembre, i carabinieri di Zogno sono intervenuti a Solza - dopo segnalazione al 112 - procedendo all’arresto di un uomo, classe 1992, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale.

L’arresto a Solza

Dopo aver forzato la finestra del bagno di un’abitazione privata, in assenza dei proprietari, veniva sorpreso dai militari. Tentando la fuga, il soggetto spintonava i carabinieri rendendo necessaria l’immobilizzazione. Dopo la perquisizione, veniva trovato in possesso di monete e monili, poi restituiti al proprietario.

Gli accertamenti hanno poi permesso di verificare che il fermato era destinatario di un’ordinanza emessa dal Tribunale di Varese, relative alla revoca della detenzione domiciliare e alla conversione della stessa in pena detentiva. Il pubblico ministero della Procura di Bergamo disponeva la custodia cautelare in carcere, come disposto dal Gip in fase di convalida dell’arresto.

