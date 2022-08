Furto in appartamento e messaggio beffa: «Installa l’antifurto»

Non solo hanno rubato ma si sono fatti anche beffa del proprietario, scrivendo con un pennarello sulla scrivania: «Installa l’antifurto», disegnando una faccina con una linguaccia . È quanto accaduto in un appartamento al piano terra di via Corridoni, nel quartiere di Redona, situato all’altezza della pizzeria «Pronto Pizza» vicino ai binari del tram delle Valli. Un furto che i ladri hanno messo a segno, come sta succedendo frequentemente in questo periodo, mentre il proprietario si trovava in vacanza. «Ero in ferie 10 giorni - racconta - sono rientrato sabato e mi sono accorto dell’intrusione». I malviventi hanno piegato e scavalcato la rete che divide la sua abitazione dai binari, poi hanno alzato le tapparelle e sono entrati dalla finestra.