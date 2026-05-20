Furto in un negozio di cosmetici nel centro di Bergamo: arrestata una 23enne

La segnalazione e l’arresto

Dopo la segnalazione degli addetti alla vigilanza del negozio, insospettito dai movimento di un gruppo di ragazze tra gli scaffali, gli agenti hanno fermato la 23enne e una 13enne, mentre due complici approfittavano della confusione per dileguarsi.

Durante il controllo, il personale della polizia di Stato ha recuperato numerosi prodotti cosmetici e di profumeria, per un valore di quasi 400 euro, mentre dalle verifiche dei responsabili del negozio è emersa la mancanza di altri prodotti per circa 770 euro: l’intera refurtiva è stata restituita all’esercente.