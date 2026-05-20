Furto in un negozio di cosmetici nel centro di Bergamo: arrestata una 23enne
L’INTERVENTO. Dopo la segnalazione del personale addetto alla sicurezza del punto vendita, che aveva notato movimenti sospetti tra gli scaffali.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Una ragazza di 23 anni - residente in provincia - è stata arrestata dagli agenti della polizia di Stato nel pomeriggio di martedì 19 maggio, in quanto ritenuta responsabile di un furto in un noto negozio di cosmetici del centro di Bergamo.
La segnalazione e l’arresto
Dopo la segnalazione degli addetti alla vigilanza del negozio, insospettito dai movimento di un gruppo di ragazze tra gli scaffali, gli agenti hanno fermato la 23enne e una 13enne, mentre due complici approfittavano della confusione per dileguarsi.
Durante il controllo, il personale della polizia di Stato ha recuperato numerosi prodotti cosmetici e di profumeria, per un valore di quasi 400 euro, mentre dalle verifiche dei responsabili del negozio è emersa la mancanza di altri prodotti per circa 770 euro: l’intera refurtiva è stata restituita all’esercente.
La 23enne è stata arrestata, nei suoi confronti è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza.
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