Furto in via della Fara, preso un 29enne: stava scappando con una spilla d’oro e brillanti

Ha scavalcato la recinzione di una villa in via della Fara nella serata di domenica 26 maggio mentre il complice faceva da palo in strada. Grazie alla segnalazione di alcuni passanti il malvivente, un italiano classe 1995, è stato però bloccato dagli agenti della Questura mentre tentava di scappare con una spilla d’oro e brillanti. In casa c’erano i proprietari, che non si sono accorti della presenza dell’intruso. Mentre il complice è fuggito, il 29enne è finito in manette. In aula si è avvalso della facoltà di non rispondere. Arresto convalidato, il tribunale ha disposto i domiciliari. Il processo è stato aggiornato al 24 giugno.