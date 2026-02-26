Burger button
Cronaca / Bergamo Città Giovedì 26 Febbraio 2026

Gamec, l’impresa arrivata seconda nella gara d’appalto è disponibile a subentrare

IL CANTIERE. Il contratto - spiegano da palazzo Frizzoni - dovrà ora essere sottoposto alle verifiche di legge previste prima di essere sottoscritto.

Redazione Web
Redazione Web

Il cantiere per la realizzazione della nuova Gamec
Il cantiere per la realizzazione della nuova Gamec
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Novità per il cantiere della nuova Gamec, nell’ex palazzetto dello sport di piazzale Oberdan a Bergamo. Dopo la risoluzione del contratto con l’azienda che si era aggiudicata la gara per l’esecuzione dei lavori, la seconda impresa classificata ha confermato la propria disponibilità a sottoscrivere l’accordo. Il contratto - spiegano da palazzo Frizzoni - dovrà ora essere sottoposto alle verifiche di legge previste prima di essere sottoscritto.

Il nuovo contratto

In caso d’esito positivo, il consorzio composto da Cme di Modena come capogruppo mandatario, Edilco di Martinengo come esecutrice indicata e Colombo SpA di Sesto Calende come mandante subentrerà all’impresa Manelli SpA, per completare la realizzazione della nuova Gamec. Intanto, giovedì 26 febbraio l’Amministrazione comunale si è recata al cantiere di piazzale Oberdan, alla presenza della polizia locale, rientrando pienamente in possesso dell’area, condizione indispensabile per riprendere i lavori nel più breve tempo possibile.

