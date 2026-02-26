Gamec, l’impresa arrivata seconda nella gara d’appalto è disponibile a subentrare
Novità per il cantiere della nuova Gamec, nell’ex palazzetto dello sport di piazzale Oberdan a Bergamo. Dopo la risoluzione del contratto con l’azienda che si era aggiudicata la gara per l’esecuzione dei lavori, la seconda impresa classificata ha confermato la propria disponibilità a sottoscrivere l’accordo. Il contratto - spiegano da palazzo Frizzoni - dovrà ora essere sottoposto alle verifiche di legge previste prima di essere sottoscritto.
Il nuovo contratto
In caso d’esito positivo, il consorzio composto da Cme di Modena come capogruppo mandatario, Edilco di Martinengo come esecutrice indicata e Colombo SpA di Sesto Calende come mandante subentrerà all’impresa Manelli SpA, per completare la realizzazione della nuova Gamec. Intanto, giovedì 26 febbraio l’Amministrazione comunale si è recata al cantiere di piazzale Oberdan, alla presenza della polizia locale, rientrando pienamente in possesso dell’area, condizione indispensabile per riprendere i lavori nel più breve tempo possibile.
